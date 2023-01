L’Attacco dei Giganti: Isayama spiega l’assenza di situazioni sentimentali

L’Attacco dei Giganti, uno dei manga Shonen più amati e sicuramente seguiti in tutto il mondo, è sicuramente famoso per la sua crudeltà e violenza.

Forse anche troppo, visto e considerato che sono pochi i momenti in cui l’aspetto cupo del manga viene sostituito da altre situazioni più leggere.

Indipendentemente dal genere, i mangaka non hanno mai paura di organizzare una situazione in cui due protagonisti di avvicinano. Questo include anche le serie che non ci si aspetta.

Tuttavia, alcuni mettono totalmente da parte il romanticismo come succede proprio ne L’Attacco dei Giganti.

Infatti in questo articolo abbiamo il piacere di fare luce su questa dinamica, riportando le parole del mangaka Hajime Isayama. Finalmente sarà possibile capire il motivo per cui non ha mai sviluppato situazioni romantiche e sentimentali nel suo lavoro.

L’aggiornamento arriva dallo stesso Isayama, in seguito a un’intervista con Crunchyroll durante un recente evento a New York City.

In questa occasione Isayama ha detto che la sua riluttanza nell’approfondire i sentimenti dei suoi personaggi è legata a un suo imbarazzo. Il mangaka si definisce imbarazzato nello scrivere storie d’amore tra i personaggi.

L’altro motivo è che se l’avesse fatto e avesse continuato ad approfondire quel tipo di storie tangenti, i lettori avrebbero potuto perdere la concentrazione sulla trama principale. Quindi ha condiviso di non aver mai avuto nessuna motivazione nell’andare in quella direzione.

Ovviamente, la scelta di Isayama di concentrarsi su cose diverse dal romanticismo non significa che la serie ne sia completamente priva.

Chi ha seguito il manga e l’anime sa che stiamo parlando di Eren e Mikasa ed è palese che tra i due c’è sempre stato qualcosa. Molto probabilmente il lato dolce emergeva da Mikasa. Anche dopo la svolta che ha preso Eren e la situazione apocalittica che ha creato, lei tiene ancora tantissimo a lui.

Il simbolo dell’amore che lega Mikasa a Eren è la sciarpa rossa che le ha donato dopo averla salvata dagli assassini dei suoi genitori.

Il manga ha reso canonico i sentimenti di Mikasa per Eren molto tempo fa, e l’anime ha quasi affermato che Eren prova lo stesso. Tuttavia, l’arco finale ha condotto la storia d’amore in una direzione piuttosto inaspettata. Non resta che scoprire, con l’arrivo della stagione finale dell’anime, se l’amore di Mikasa sarà sufficiente per riportare Eren sui suoi passi.

Fonte – Comicbook