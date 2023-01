Dragon Ball: la nostalgia dei fan su Twitter verso le “vecchie” saghe

Dragon Ball ha quasi 40 anni e per forza di cose il franchise è mutato insieme ai medium anime e manga, abbracciando in questo modo anche il pubblico più giovane, destabilizzando inevitabilmente quello più datato.

Oggi andremo a parlare proprio di questo, grazie a un articolo di Comic Book che ha raccolto numerosi tweet al riguardo, scaturiti successivamente dal post condiviso dll’utente @SlickGoku2GS.

Il profilo chiedeva appunto delle opinioni al caldo sull’evoluzione del franchise creato da Akira Toriyama negli anni ottanta, successivamente al subentro di “Super” come serie principale, sia per quanto riguarda il manga, sia per quanto riguarda l’anime.

Raccogliendo e leggendo questi post notiamo subito una grossa fetta della community della nota IP poco incline alle ultime novità, rivalutando anche la serie “GT” tanto odiata e critica nel corso di questi anni prima dell’avvento di Super.

Dragonball GT was actually good. (Worst hot take I can think of) — The Floofy Poofy 🔞 (@TheFloofyPoofy) January 14, 2023

Dragon Ball GT non era poi tanto male

Alcuni fanno marcia indietro, addirittura prima di Dragon Ball Z, citando gli eventi della prima serie animata di Dragon Ball che comprendeva la Saga del Grande Mago Piccolo, quella del “Fiocco Rosso”, del Torneo di Arti Marziali e davvero tanto altre, insomma la nostalgia si fa sentire eccome all’interno del pubblico:

I still don't think any arc has topped Red Ribbon Army or King Piccolo. Classic Dragon Ball is still the king, baby pic.twitter.com/tio3Yjanxg — Richard 🦖 (@ARealDimetrodon) January 15, 2023

Torniamo nuovamente a Dragon Ball Z dove un utente ha espresso il suo amore nostalgico verso la Saga di Cell, per lui ancora oggi una delle migliori di sempre. La tenebrosa atmosfera di quella saga sicuramente è tangibile ancora oggi, e per questo viene rimpianta da questo utente.

First form Cell was conceptually more intimidating than any of his other forms — Takahata (@Takahata101) January 15, 2023

Altri elogiano la forma del Super Saiyan 4 vista in Dragon Ball GT, confermando ancora una volta la rivalutazione degli appassionati a proposito di questa serie che anche a detta nostra non è mai stata così malvagia come si pensava.

GT was actually fire and SS4 deserved to be better then ssgss because the design was actually fire pic.twitter.com/cGJ3wrorjx — K a j i y a 化身 (@Blaq_Smithy) January 15, 2023

Un altro post cita: “Il 23esimo torneo mondiale di arti marziali è il miglior arco narrativo di tutto Dragon Ball. A differenza dei precedenti (e futuri “tornei” in Z e Super) ogni singolo incontro sembrava importante per la storia in un modo o nell’altro, e ogni singolo combattente brillava a modo suo.” D’altronde come dargli torto?



Insomma Super piace davvero a pochi appassionati.

