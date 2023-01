Attack on Titan The Final Season è forse la stagione più macabra di sempre?

Attack on Titan The Final Season è stata antecedentemente, senza ombra di dubbio la stagione più macabra di sempre, per via di alcune vicende incisive e drammatiche che non riporteremo per evitare spoiler al riguardo. La conferma di questo “volto dark” è avvenuto ancora una volta nel nuovo trailer della terza parte della stagione 4.

Come accennato anche questa nuova parte sarà suddivisa in due parti, tramite degli episodi speciali che andranno a concludere queste macabre vicende. Oggi tramite Comic Book analizziamo una scene specifica all’interno del nuovo trailer pubblicato alcuni giorni fa dove al centro troviamo Eren pronto a concludere la sua missione si sterminio.

Quando in questa nuova stagione è stata mostrata la Marcia dei Colossali, insieme al potere del Titano Fondatore ottenuto da Eren, il volto della storia è cambiato mutevolmente e abbiamo visto il protagonista compiere delle scelte e delle azioni che in questo nuovo trailer vengono enfatizzate.

Attack on Titan concluderà la sua storia nel sangue e nell’oscurità?

Senza anticipare nulla ovviamente, metteremo al centro una delle sequenze centrali del nuovo trailer che risaltano la Marcia dei Colossali nella loro forma più violenta e oscura di sempre. Urla di donne, uomini e bambini fanno da “colonna sonora” al trailer, che lascia dietro di se una scia non indifferente di sangue e violenza.

Senza ombra di dubbio quest’ultima parte si preannuncia oscura, macabra e truculenta e senza ombra di dubbio tocca un livello mai raggiunto prima nella serie, che finalmente concluderà le vicende di Eren e della sua lotta contro l’umanità, forse il flagello più grande di sempre.

La qualità delle animazioni sempre migliore metterà sicuramente in risalto queste drammatiche vicende, e tra urla, sangue, pestoni violenti, combattimenti, lacrime, sudore e sangue si troverà la risposta giusta a tutto questo marasma, che con un crescendo continuo è diventato sempre più estenuante.

La prima parte di questa ultima tranche sarà trasmessa il 3 marzo con un episodio speciale più lungo della media ovviamente, mentre la seconda (si presume quella conclusiva), arriverà nel corso del 2023, anche se non abbiamo ancora nulla di concreto e preciso a tal proposito. Voi cosa ne pensate?

Fonte Comic Book