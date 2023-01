Made in Abyss: annunciata la terza stagione dell’anime

Made in Abyss è pronto a fare il suo ritorno con una nuova stagione animata!

L’anno scorso, i fan hanno assistito al debutto della seconda stagione, intitolata La città dorata del sole ardente, che si è conclusa a settembre del 2022. Ora però abbiamo il piacere di riportare che la serie di Akihito Tsukushi farà il suo ritorno con una un nuovo anime e il sequel continuerà il racconto di fantascienza e dark fantasy del mangaka.

L’aggiornamento arriva attraverso un nuovo video promozionale, visibile in cima a questo articolo, che conferma che il sequel di Made in Abyss è in corso. Al momento, non abbiamo modo di fornire alcun dettaglio circa la storia del progetto. L’unica cosa di cui siamo a conoscenza è che la seconda stagione di Made in Abyss otterrà un un sequel.

Tale notizia giunge direttamente dalla pagina Twitter miabyss_anime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Naturalmente, i fan avranno diverse domande in seguito a questo aggiornamento. La serie animata di Made in Abyss ha quasi adattato tutto il contenuto del manga. Al momento ci sono meno di dieci capitoli per l’adattamento dell’anime, quindi questo annuncio potrebbe generare confusione.

La terza stagione dovrebbe proseguire con contenuti originali dato il numero di capitoli su cui lavorare. L’unica altra opzione sarebbe che Kinema Citrus ritardasse la lavorazione del sequel, aspettando che Tsukushi rilasci più capitoli. Ma ciò potrebbe richiedere molto tempo. Inoltre non è ancora sicuro se si tratti effettivamente di una serie anime o di un lungometraggio animato.

La seconda stagione, confermata nel 2021, ha debuttato da luglio a settembre 2022 in Giappone.

La stagione è arrivata in tutto il mondo in simulcast da Hidive ed è stata pubblicata in simulcast su Prime Video con sottotitoli in lingua italiana su licenza Dynit. L’editore, durante il Romics 2022, ha confermato la distribuzione della stagione doppiata in italiano. Questa ha debuttato a ottobre 2022 con i primi sei episodi su Prime Video.

Le vicende di made in Abyss ruotano attorno a “l’abisso”, un’enorme voragine chiamata nonché l’ultimo posto inesplorato del mondo. Nelle sue profondità si nascondono strane creature e preziose reliquie del passato, che attirano gli esseri umani. Questi sono soprannominati “Cave Raiders”. Una bambina orfana di nome Rico sogna di diventare una Cave Raider come sua madre. Così, un giorno, inizia a esplorare la voragine e scopre un robot dalle sembianze di un bambino.

