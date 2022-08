Made in the Abyss: svelati i dettagli sul finale della seconda stagione

Made in Abyss è una delle serie che ha tenuto l’attenzione dei fan molto alta quest’estate con la sua nuova stagione. Per tutti gli appassionati dell’adattamento del animato del manga di Akihito Tsukushi ci sono però ancora diversi episodi da trasmettere prima che finisca.

Dopotutto, la seconda stagione terminerà alla fine di settembre. Tuttavia sono molti i fan curiosi di sapere su cosa verterà il finale. E mentre la storia di Made in Abyss è ancora sconosciuta, abbiamo appreso alcuni dettagli sul gran finale.

Di recente, il sito web ufficiale di Made in Abyss ha fornito ai fan un aggiornamento sulla seconda stagione. Oggi riportiamo a tutti gli appassionati che la seconda stagione si sarebbe conclusa il 28 settembre. Inoltre l’episodio finale sarà caratterizzato da una durata pari al doppio di quella di un episodio normale.

Secondo questo aggiornamento, il finale durerà un’ora. Questo dettaglio farà sicuramente molto piacere ai fan.

Made in Abyss può trasmettere episodi molto violenti e pericolosi, quindi si può già solo immaginare l’angoscia che provocherà questo episodio speciale. Questo non tiene nemmeno conto del fatto che questo episodio chiuderà la seconda stagione. Di conseguenza tutto ciò a cui ha portato Made in Abyss raggiungerà il culmine in un’ora.

L’adattamento animato, prodotto da Kinema Citrus e diretto da Masayuki Kojima, è ambientato in un’epoca in cui gli angoli del mondo sono perlustrati per cercare i suoi segreti. Solo un luogo rimane inesplorato: un enorme sistema di grotte noto come l’Abisso, pieno di creature mostruose e reliquie perdute. Le sue profondità affascinano gli esseri umani che si spingono a esplorarlo, soprannominati “Cave Raiders”. Una bambina orfana di nome Rico vive nella città di Ōsu sull’orlo dell’Abisso, e sogna di diventare una Cave Raider come sua madre, per scoprire i segreti del sistema di caverne. Un giorno, Rico inizia a esplorare la voragine e scopre un robot dalle sembianze di un bambino.