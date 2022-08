One Piece: rivelata una traduzione contrastante nel capitolo 1057

One Piece si trova nel suo arco finale e nel capitolo più recente dal manga ha definitivamente portato a termine l’Arco di Wano. Adesso Rufy e il suo equipaggio sono pronti per salpare e portare a termine il loro viaggio che sarà pieno di insidie.

Il capitolo 1057 ha visto Rufy e Momonosuke insieme a tutti gli altri salutarsi, dopo aver fatto luce sugli ultimi segreti dell’isola. Sempre in occasione dell’ultimo capitolo pubblicato, riportiamo che i fan sono riusciti a decifrare un errore di traduzione che modifica leggermente un momento importante.

Molti fan di One Piece sono rimasti colpiti nel vedere Yamato non unirsi più ai Pirati di Cappello di Paglia per l’Arco Finale. La figlia di Kaido ha preferito continuare il suo viaggio seguendo i passi di Kozuki Oden viaggiando per Wano prima di prendere il mare.

Rufy però ha offerto a Yamato, come anche ai foderi Rossi e Momonosuke, l’opportunità di unirsi alla sua ciurma quando l’avrebbero desiderato.

Nelle pagine finali del capitolo sopra menzionato, la figlia di Oden, Hiyori, fa il suo discorso per raccontare come sono andate davvero le vicende sull’isola. Parla fino a ricordare il destino di Orochi, ossia, di essere bruciato vivo dopo aver messo in ginocchio l’isola e l’intera popolazione.

Un utente di Reddit ha confrontato e contrapposto la traduzione ufficiale con la traduzione non ufficiale. Questa è relativa alla parte che vede Hiyori affermare che Kurozumi Orochi è “nato per bruciare“. Invece il dialogo con la traduzione non ufficiale suggerisce l’idea che l’intera stirpe dei Kurozumi debba bruciare. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Probabilmente non sembra essere rilevante dato che alla fine la minaccia di Orochi appartiene ormai al passato. Ma è importante per capire quelli che sono i sentimenti di Hiyori nei confronti dell’intera stirpe.

Le avventure di Rufy però proseguono senza sosta. Non si sa nulla circa la durata dell’ultimo arco narrativo. Tuttavia Eiichiro Oda ha accennato la terminerebbe in tre anni. Questo però difficilmente potrà accadere.