One Piece: arrivano “aggiornamenti” per i Mugiwara

One Piece ha finalmente concluso la Guerra per ristabilire il potere e l’equilibrio su Wano nel corso del capitolo 1057, successivamente ad una breve pausa dallo scorso capitolo 1056.

Mentre il creatore Eiichiro Oda ha lanciato un nuovo retcon riguardante l’aggiunta di nuovi membri a proposito della Ciurma dei Mugiwara, i Pirati continueranno il loro viaggio nella Grand Line in attesa di nuove avventure e nuovi membri.

Ricordate che se non avete ancora letto l’ultimo capitolo del manga di One Piece, il capitolo 1057, è meglio non continuare la lettura ovviamente.

One Piece ha sorpreso tutti i lettori della saga ribaltando nuovamente le vicende inerenti a Yamato come nuovo membro dei Mugiwara, confermando che la ragazza di sarebbe avventurata nel Paese di Wano per seguire le orme del grande Oden Kozuki.

Prima che Yamato parta per le sue avventure ovviamente si è assicurata di incontrare insieme al neo-incoronato Shogun Momonosuke, i Cappello di Paglia, non solo per confermare a Luffy che quest’ultima non sarebbe andata con lui ma anche per dirgli addio.

One Piece: la Ciurma di Luffy si “aggiorna” nuovamente

“Nei momenti più complessi e difficili ricordatevi delle nostre avventure! Sventolate la nostra bandiera sulla terra di Wano! Chiunque si presenta come minaccia, fategli vedere chi siete! Capiranno che chiunque si metterà contro i miei amici avrà filo da torcere!”.

Lo stesso Capitano conferma che anche se i Nove Foderi Rossi, Yamato e Momonosuke non si sarebbero avventurati con loro a bordo della Thousand Sunny, tutti gli abitanti di Wano, compresi loro, potevano unirsi a lui quando volevano.

“Se volete diventare dei pirati basta dirlo, ma sappiate però, che non accettiamo i più deboli sulla nostra nave!”.

Al momento però nonostante le bellissime parole di Luffy, sembra che i Mugiwara rimangano dello stesso numero iniziale, mentre la Thousand Sunny si avventurerà in mari sconosciuti per l’arco finale della serie.

Ovviamente stiamo parlando dell’inizio della saga finale e quindi oltre le varie sorprese per quanto riguarda i misteri di One Piece, senza dubbio arriverà anche qualche novità sui membri dell’equipaggio.

Pensate che i Pirati di Cappello di Paglia guadagneranno nuovi membri durante l’arco finale di One Piece?