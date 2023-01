One Piece dopo numerose pause inerenti al manga ha finalmente aggiornato i fan con le nuove avventure dei Mugiwara, che al momento sono alle prese con il Governo Mondiale e anche la Marina. Dopo le numerose rivelazioni per quanto riguarda Vegapunk e i Frutti del Diavolo la saga finale è entrata nel vivo, e molti nodi stanno venendo al pettine.

Dopo aver avuto nuovamente conferma della potenza del Gear Fifth, Lucci dopo la seconda sconfitta contro Luffy ha deciso di riorganizzare le idee, anche perché quest’ultimo non vuole accettare il titolo del capitano dei Mugiwara come nuovo Imperatore del mare.

Il CP9 ha infatti neutralizzato Sentomaru e l’obiettivo per quanto riguarda l’eliminazione di Luffy si fa sempre più forte. All’interno del capitolo scopriamo anche l’arrivo di Kuma a Mary Geoise, ovvero il quartier generale del Governo Mondiale, anche se il motivo di questa azione non è ancora chiaro.

In questo nuovo capitolo notiamo alcuni sprazzi “action” e dopo il protagonista, anche Zoro inizia una battaglia molto interessante contro una persona che non riveliamo per non farvi intaccare in ulteriori spoiler.

Gli echi lontani della fine si sentono, ma come accennato anche dallo stesso Oda si vede che siamo ancora lontani dalla vera “Final Saga”, dato che gli ultimi capitoli sembrano ancora delle introduzioni molto importanti per un futuro ancora longevo e misterioso.

Detto questo, tra gli avvenimenti più importanti del capitolo 1071 troviamo l’entrata in scena di Garp, che andando in soccorso di Helmeppo si lancia e si pone come obiettivo quello di portare in salvo Sabo, come sapete prigioniero di Barbanera, il temibile “Teach”.

One Piece 1071: Garp e la sua grande “ambizione”

Sicuramente Garp rimane una delle potenze più importanti della Marina, e prima o poi, anche se timidamente arriverà uno scontro violento con il temibile pirata Barbanera, una delle minacce più grandi di tutto One Piece. Come se non bastasse un interessante parte finale conferma l’arrivo di Kidd e la sua ciurma a Elbaf, l’isola dei Giganti.

Dopo tutta questa carne al fuoco Oda, o meglio Shueisha, fermerà One Piece per circa due settimane con una data di ritorno confermata per il 23 gennaio.

Sicuramente la tela costruita dal sensei è molto vasta e quasi tutte le timeline sono davvero interessanti, specie se consideriamo che ognuna di loro pone sul piatto isole misteriose, rivelazioni importanti e scontri spettacolari.

