Tra le uscite J-POP Manga dell’11 gennaio 2023 si segnala l’atteso Dandadan 4, disponibile anche in una speciale edizione limitata in bundle con il calendario 2023 ispirato alle avventure soprannaturali di Momo e Mr Occulto.

Continuano Happy of the end 2, Kakegurui 15, Made in Abyss 11, Smile Down The Runway 9. Arriva sugli scaffali il volume singolo di Fenrir 2, secondo capitolo della storia del giovane Temujin destinato a diventare il leggendario conquistatore dell’Asia, Genghis Khan.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga dell’11 gennaio 2023, ricordandovi anche le novità annunciate a Natale.

Le uscite J-POP Manga dell’11 gennaio 2023

DanDaDan 4

di Yukinobu Tatsu

€ 6,50

I Serpo sono tornati all’attacco per impadronirsi dei genitali di Okarun, che si ritrova imprigionato insieme ad Aira in uno spazio vuoto creato dagli stessi alieni all’interno della loro scuola. Proprio quando il peggio sembra inevitabile, però, la ragazza risveglia il potere dell’Acroseta e salva momentaneamente il suo adorato Takakura poco prima che anche Momo giunga in loro aiuto. In uno scontro senza esclusione di colpi, i Serpo si fondono con il Demone di Dover e Nessie… Eccovi un quarto volume di battaglie incomprensibili e amori agrodolci!”

Made in Abyss 11

di Akihito Tsukushi

€ 7,90

Il villaggio dei residui è stato infine distrutto dall’attacco di Faputa e dall’invasione degli animali del sesto strato. Riko e i suoi compagni si rimettono in marcia, con un rinnovato desiderio di raggiungere il fondo dell’Abisso. Finché Meinya non scopre il corpo di un cercatore…

Kakegurui 15

di Homura Kawamoto, Toro Naomura

€ 6,90

Kirari Momobami, Ririka Momobami, Mary Saotome e Yumeko Jabami. L’esito delle elezioni dipenderà dalle loro intenzioni. Preda dell’istinto, Yumeko si fa travolgere dal desiderio di scommettere con Kirari, ma tutto ciò che gli occhi di quest’ultima riflettono è l’immagine di qualcuno identico a lei, Ririka Momobami…

Happy of the End 2

di Ogeretsu Tanaka

€ 7,50

Dopo il loro primo, traumatico incontro, Chihiro si stabilisce a casa di Haoran. Nonostante i loro continui traslochi, Chihiro è sorpreso quando l’altro inizia ad aprirsi con lui. I due sono in sintonia sul piano fisico come su quello sentimentale, e trascorrono giorni sereni da normali fidanzati andando al cinema e scambiandosi regali…

Smile down the Runway 9

di Inoya Kotoba

€ 6,50

Il momento più atteso del festival: la sfilata di Too Ayano! Lo show di Too, rivale diretto di Ikuto, è cominciato. Il ragazzo è considerato un prodigio la cui abilità da sbiadire il ricordo di tutti i 120’000 studenti dell’Accademia Geika. Il pubblico e i buyer attendono che la passerella esploda in un tripudio di abiti finemente lavorati e geniali. Poi, al termine di tutte le sfilate, i partecipanti riceveranno il verdetto della giuria… Chi conquisterà il primo posto?!

Fenrir 2

Di Chuugaku Akamatsu, Mioko Oonishi

€ 7,50

XII Secolo. Nelle spietate e selvagge pianure della Mongolia, il giovane Temujin sta per rassegnarsi al gelido abbraccio della morte, mentre affonda senza scampo nelle acque di un lago. All’improvviso, però, uno spirito prigioniero nelle profondità acquatiche lo conduce alla salvezza e gli rivela uno scorcio del futuro che lo attende: quel ragazzo che solo un attimo prima sembrava così inerme… è destinato a far tremare il mondo intero! Tra ispirazione storica e un pizzico di fantasia, inizia così il racconto dello spettacolare viaggio di colui che diventerà il più leggendario conquistatore dell’Asia, Genghis Khan!