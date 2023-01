Bastard!!: annunciata la seconda stagione animata prevista per quest’anno!

Bastard!!: Heavy Metal, Dark Fantasy è pronto a tornare con una seconda stagione animata quest’anno e debutterà in tutto il mondo su Netflix. Si tratta di una notizia che entusiasmerà tutti gli appassionati della serie e l’aggiornamento che stiamo riportato è anche accompagnato da una speciale illustrazione del magaka Kazushi Hagiwara e da un primo trailer, visibile in cima all’articolo.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

BASTARD!!: Heavy Metal, Dark Fantasy Anime 2nd Season Special Illustration by Kazushi Hagiwara.

Series' new season is set to premiere worldwide in 2023. pic.twitter.com/JKykLvz8pu

