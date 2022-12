Vinland Saga: la seconda stagione è pronta a debuttare su Netflix

Vinland Saga è pronto a tornare sul piccolo schermo con Thorfinn e i suoi compagni vichinghi nel 2023.

Le aspettative sono molto alte dato che lo studio di animazione che si occuperà dello sviluppo del sequel animato sarà studio MAPPA. Vinland Saga seguirà quindi la stessa sorte de L’Attacco dei Giganti che da Wit studio passò poi a MAPPA.

La seconda stagione debutterà tra poche settimane e se segue gli eventi che hanno avuto luogo nel manga, introdurrà molti nuovi personaggi. Ma oltre a questo lancerà anche nuovi ostacoli che Thorfinn dovrà superare.

La prima stagione di Vinland Saga ha avuto uno dei finali di stagione più scioccanti in un adattamento anime, con Askaladd, l’uomo che ha ucciso il padre di Thorfinn, oggetto della vendetta del giovane vichingo.

Thorfinn ha trascorso la maggior parte della sua vita seguendo Askaladd, tentando di diventare abbastanza forte da uccidere l’uomo che ha ucciso suo padre. Ora che il suo obiettivo è morto ma non per mano sua, la seconda stagione esplorerà le vicende del protagonista e se deciderà di tornare in patria dopo la morte di Askeladd.

L’account Twitter ufficiale di NetflixAnime ha condiviso la grande notizia che la seconda stagione di Vinland Saga avrebbe fatto il suo debutto su Netflix il 9 gennaio. Studio MAPPA prenderà le redini di questa nuova stagione.

VINLAND SAGA Season 2 is coming to Netflix this January 9#VINLAND_SAGA#NetflixAnime pic.twitter.com/2KFwEJM6IY — Netflix Anime (@NetflixAnime) December 24, 2022

Le vicende della stagione di Vinland Saga sono ambientate nella parte meridionale della penisola dello Jutland in Danimarca. Dopo la morte del suo nemico di sempre, Askeladd, Thorfinn ha perso il suo scopo nella vita.

Acquistato dal proprietario terriero Ketil come “schiavo” Thorfinn incontra un giovane uomo, Einar, che era anche uno schiavo come lui. L’incontro di Einar ha portato Thorfinn ad affrontare i peccati che aveva commesso e ha iniziato a trovare un significato nella vita. D’altra parte, Canuto, che divenne re d’Inghilterra, e aveva provato ad estendere il suo territorio per stabilire la “terra promessa”.