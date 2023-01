Cosa cambierà in SH 2 Remake?

Silent Hill 2 Remake è stato finalmente annunciato dopo numerosi anni, e il pubblico ovviamente non vede l’ora di mettere le mani su questo atteso videogioco horror sviluppato da Bloober Team. Uno degli addetti ai lavori ha recentemente condiviso (LoG) tutte le novità che vogliono aggiungere a questa riproposizione del classico di Konami.

Nello specifico il capo della produzione di Bloober Team, Kacper Michalski, dopo aver evitato la domanda inerente all’uscita del titolo ha discusso ampiamente delle modifiche che vogliono apportare a questa nuova versione del gioco, rendendolo così fruibile al pubblico moderno che non ha mai messo mano al titolo originale.

Il capo dietro la produzione ha quindi dichiarato a tal proposito: “La leggendaria cittadina di Silent Hill è stata ricreata fedelmente usando delle tecnologie all’avanguardia, insieme alle creature che popolano l’inquietante città resa famosa in tutto il mondo dalla stessa Konami nel corso degli anni.

Oltre questo le creature sono state rese più intelligenti rispetto a quelle del titolo originale, così da tenere ancora più alta la tensione generale del gioco e aumentare il senso d’inquietudine e paura all’interno della mente del giocatore. Come ben sapete i suoni e le musiche sono un punto focale dell’esperienza e anche per questo daremo il massimo anche in quella parte della produzione.

Abbiamo anche cercato di dare una nuova espressività a tutti i personaggi della storia, compresa quella del protagonista James. Le sue emozioni saranno rese ancora più vive in questa versione, specie se consideriamo la loro importanza all’interno della storia di Silent Hill 2.

Ci teniamo a dire che l’anima generale e il cuore del capitolo originale saranno comunque mantenuti, insieme all’atmosfera generale che da anni ha caratterizzato il survival horror così tanto da renderlo leggendario”.

Silent Hill 2 Remake avrà delle consistenti modifiche rispetto alla versione originale

Piotr Babieno, l’amministratore delegato di Bloober Team ha commentato così il titolo quando è stato ufficialmente annunciato: “Con questo gioco fisseremo nuovi standard per il genere survival horror all’interno del mondo videoludico, offrendo anche questa volta un’esperienza indimenticabile alle nuove generazioni di videogiocatori”.

Cosa ne pensate di questa affermazione? Attendete Silent Hill 2 Remake?

Fonte Comic Book