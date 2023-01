Le condizioni di Jeremy Renner, operato dopo l’incidente sulla neve

Nella giornata di domenica 1° gennaio l’attore Jeremy Renner, interprete tra le altre cose di Clint Barton, Hawkeye, nei film del Marvel Cinematic Universe, è stato coinvolto in un grave incidente mentre spalava la neve nella sua casa di Tahoe, in Nevada.

Secondo TMZ, Jeremy Renner ha subito una significativa perdita di sangue e una lesione alla gamba a causa dell’incidente che lo ha lasciato in condizioni critiche. Secondo quanto riferito, l’attore stava cercando di liberare la casa di famiglia dopo un’enorme tempesta di neve quando la macchina spalatrice, un gatto delle nevi, è passata sopra una gamba di Renner. La ferita ha causato una forte perdita di sangue, anche se uno dei suoi vicini, un medico, è stato in grado di applicare un laccio emostatico alla gamba in attesa dei paramedici. Un’altra fonte ha notato che, oltre alla gamba e alla perdita di sangue, Renner aveva ricevuto altre ferite in altre parti del corpo, definite “estese”.

I rappresentanti di Jeremy Renner hanno rilasciato un aggiornamento sulle sue condizioni, rivelando che è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un trauma toracico e lesioni ortopediche. Secondo Deadline, i rappresentanti di Renner affermano che:

“Possiamo confermare che Jeremy ha subito un trauma toracico contundente e lesioni ortopediche ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico oggi, 2 gennaio 2023. È tornato dall’intervento e rimane nel reparto di terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili.”

La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli incredibili medici e infermieri che si sono occupati di lui, ai vigili del fuoco di Truckee Meadows, allo sceriffo della contea di Washoe, al sindaco di Reno Hillary Schieve e alle famiglie Carano e Murdock. Sono anche tremendamente sopraffatti e riconoscenti per l’effusione di amore e sostegno da parte dei suoi fan”.

Nell’account Instagram di Jeremy Renner si possono vedere numerosi video della proprietà di famiglia spesso ricoperta di neve, ed in alcuni di essi lo si vede guidare il gatto dellle nevi responsabile dell’incidente. La macchina è stata ora messa sotto sequestro, dal momento che avrebbe dovuto avere dei meccanismi di sicurezza che avrebbero dovuto prevenire un incidente del genere.