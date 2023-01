Bleach: Thousand-Year Blood War ha chiuso il primo cour durante il corso di questo 2022, e dopo un finale al cardiopalma il pubblico ha visto la chiusura della prima parte anime dedicata alla saga finale che da come ben sapete non è mai stata mostrata all’interno di un altro medium che non sia la controparte manga.

Ora è da mesi che sappiamo la suddivisione di questo anime in 4 split cour e quindi siamo sicuri della produzione in questione, specie se consideriamo il successo acquisito in questi primi mesi di trasmissione, se così vogliamo chiamarla.

Prima della puntata finale Studio Pierrot ha pubblicato un teaser riassuntivo su YouTube, per preparare il pubblico a quello che avrebbero visto appunto nella conclusione della prima tranche di episodi.

Dopo quest’ultimo lo studio di animazione ha dato conferma con un teaser della pubblicazione del secondo cour per luglio 2023, senza una data precisa. Tutto arriva da CB.

In questa prima tranche abbiamo visto solamente l’infarinatura, la superficie di questa saga finale, vista l’enorme porzione di storia ancora da narrare e mostrare al pubblico di appassionati. Infatti manca ancora molto prima che Yhwach faccia la sua mossa per scombussolare i piani dei nostri eroi.

Bleach: Thousand-Year Blood War quando tornerà con il 2° cour?

Nonostante sia arrivato il trailer di conferma di questa seconda parte Pierrot non ha lasciato nessuna data specifica di uscita, anche se sappiamo con sicurezza che arriverà nella stagione estiva, precisamente luglio 2023. Oltre la storia originale sappiamo che Tite Kubo ha inserito all’interno dell’anime delle sequenze inedite non presenti nel manga.

Non saranno filler ma delle vere e proprie scene aggiuntive che doneranno un volto diverso all’anime di Bleach, che dopo anni ha avuto finalmente quanto meritato, specie se consideriamo la sua valenza in campo anime e manga: stiamo parlando di un vero e proprio cult.

Bleach: Thousand-Year Blood War avrà altri 3 split cour nel corso del 2023 e come accennato il secondo arriverà a luglio. In calce il profilo ufficiale ha condiviso anche un breve trailer per presentare la prossima tranche di episodi, che inizieranno a entrare nel vivo dell’azione:

Cosa ne pensate di tutto questo? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book – Twitter