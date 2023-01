Gli anime nel 2022 hanno sicuramente registrato dei record incredibili e a quanto pare, dati alla mano, questo è stato l’anno più proficuo del settore, data l’incredibile mole di guadagni fatti nel corso di quest’anno. Stando a Comic Book non si sono mai registrati dei risultati simili dal 2002.

Nelle nostre notizie abbiamo sempre accennato al 2022 come un anno incredibile per questo settore e successivamente alle notizie ufficiali dei guadagni abbiamo avuto conferma di questa ipotesi facilmente intuibile, dato anche il successo di prodotti come Jujutsu Kaisene e Chainsaw Man, oltre che il sempreverde One Piece.

L’aggiornamento ufficiale arriva da Erzat, un blog che discute nel profondo di questa fantastica industria che sono gli anime. Nel 2020 per via della pandemia il settore sia cartaceo che animato aveva raggiunto degli ottimi risultati, vista la compagnia di quest’ultimi in quel complesso periodo. Il 2021 ha calato un pochino le vendite anche se il livello è stato sempre alto.

Rispetto alle ultime statistiche il settore è cresciuto del l 13% nel 2022. Ciò ha permesso al settore di ottenere guadagni per 20,6 miliardi di dollari, quindi dei guadagni assurdi se pensiamo solamente a dieci anni fa, dove questi numeri erano un sogno, irraggiungibili.

Gli anime nel 2022 hanno registrato i guadagni più proficui di sempre

Come accennato nonostante la pandemia abbia donato delle ottime vendite di manga e ottime statistiche per gli anime, le conseguenze del COVID-19 hanno portato a un calo nel 2021, per via dei vari ritardi e la poca possibilità nello stampare alla stessa velocità degli anni precedenti.

Uno dei risultati più grandi che hanno portato a questo risultato è stato sicuramente la diffusione online degli anime, che grazie a piattaforme come Disney+, Netflix, Crunchyroll e via discorrendo abbiamo avuto un aumento del 66% per quanto riguarda questa sezione riguardante lo streaming.

Nel rapporto dell’AJA troviamo anche delle promesse molto rassicuranti per il futuro dato che potenzialmente il settore degli anime potrebbe avere anche degli anni migliori, visto che probabilmente questo è solamente l’inizio di qualcosa di veramente grande. Le basi sono ottime voi che dite? Di certo lo streaming continua a fare la sua parte.

Fonte Comic Book – AJA – Fonte 2