Nier: Automata Ver1.1 conferma la data di uscita con un nuovo trailer

Nier: Automata Ver1.1 ha confermato con un nuovo trailer la data di uscita ufficiale dell’anime, anch’essa fissata per il 7 gennaio del 2023, proprio come Trigun: Stampede. Nel corso della stagione estiva abbiamo avuto conferma che il videogioco di Square Enix avrebbe avuto un adattamento animato, e la promessa è stata mantenuta.

Oggi con un nuovo trailer abbiamo non solo la finestra di uscita ufficiale dell’anime, ma anche la data precisa, oltre che appunto un nuovo sguardo al mondo rappresentato all’interno di quest’anime di Nier, un franchise molto apprezzato da una grandissima fetta di pubblico. Riportiamo tutto da CB.

Ryouji Masayuma si occuperà della regia insieme al creatore del gioco originale Yoko Taro per A-1 Pictures. Il cast dell’anime comprende attualmente personaggi come Yui Ishikawa nel ruolo di 2B, Natsuki Hanae nel ruolo di 9S, Hiroki Yasumoto nel ruolo di Pod 042, Kaoru Akiyama nel ruolo di Pod 153, Chiaki Kano nel ruolo di Commander, Keiko Isobe nel ruolo di Operator 60, Meari Hatsumi nel ruolo di Operator 210, Aoi Yuki nel ruolo di Pascal, Ayaka Suwa nel ruolo di A2, Atsumi Tanezaki nel ruolo di Lily, Daisuke Namikawa nel ruolo di Adam e Tatsuhisa Suzuki nel ruolo di Eve. Nier: Automata Ver1.1a come accennato arriverà su Crunchyroll all’interno del palinsesto invernale.

Fin dai primi secondi lo spettatore viene catapultato in un mondo distrutto e in rovina, dove l’oscurità e la decadenza sono all’ordine del giorno, insieme al soffocamento della speranza stessa. Successivamente ammiriamo anche dei veicoli e delle macchine “hi-tech” presenti all’interno della storia.

Successivamente le sequenze mostrano delle scene d’azione altamente spettacolari che confermano anche la qualità totale delle animazioni, che senza ombra di dubbio promettono una serie valida che sicuramente sarà adattata dall’anime e dal cuore del videogioco originale.

Nier: Automata Ver1.1 mostra un futuro lontanissimo dal nostro, ovvero il 5012, dove un invasione improvvisa sulla Terra porta ad una distruzione totale del Pianeta, lasciando solamente macerie e distruzione. L’umanità si nasconde e si rifugia da questi nemici e parte successivamente al contrattacco con nuovi androidi: i YoRHa.

