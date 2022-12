Tra le uscite DC targate Panini del 22 dicembre 2022 continuano le saghe Shadow War sulle pagine di Batman e Il Processo delle Amazzoni su quelle di Wonder Woman.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 22 dicembre.

Le uscite DC Panini del 22 dicembre 2022

Batman 62

6,90 €

Contiene: Deathstroke Inc. (2021) #8, Robin (2021) #13, Batman (2016) #123 (I)

Rivelazioni, cospirazioni e uno sconvolgente colpo di scena, in questo nuovo, appassionante capitolo di Shadow War!

Deathstroke e Respawn sono in fuga dopo che Deathstroke Inc. è stata distrutta e i suoi componenti sono stati eliminati dalle forze della famiglia al Ghul!

Il Terminator dovrà spiegare a Batman le ragioni dell’uccisione di Ra’s al Ghul… sempre che riesca a sopravvivere!

E quando verrà raggiunto da Robin e Ravager, si costituirà o combatterà fino alla morte?

Wonder Woman 34

5,00 €

Contiene: Wonder Woman (2016) #785, Trial of the Amazons: Wonder Girl (2022) #1

Continua Il processo delle Amazzoni, la saga che sta sconvolgendo il mondo di Wonder Woman!

Dopo l’omicidio di un’Amazzone, Diana prende in mano la situazione.

Il Lazo della Verità può svelare il colpevole, sempre che la regina Nubia lo permetta.

Cassie Sandsmark e Yara Flor si uniscono alla lotta: due Wonder Girl contro gli orrori della Porta del Fato!

Batman: Gotham Knights 3

Città Dorata

DC Select

5,00 €

Contiene: Batman: Gotham Knights – Gilded City (2022) #3

Continua l’atteso prequel del videogioco Gotham Knights! Quali sono i tragici eventi che hanno portato alla morte di Batman?

Nightwing e Robin devono contrastare una folla inferocita in un luna park.

Entra in scena uno dei nemici più pericolosi del Cavaliere Oscuro: la Corte dei Gufi!

Ma quale legame c’è fra questa letale setta e il vigilante noto come il Fuggitivo?

Lanterna Verde di Geoff Johns 3

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern Corps: Recharge (2005) #2/5

Continuano le storie di Geoff Johns con protagonista il Corpo delle Lanterne Verdi!

Qualcuno sta rapendo le Lanterne in tutto l’universo, e Guy Gardner è incaricato di indagare!

La prima vera avventura corale del corpo di polizia spaziale dell’Universo DC!

Con le magnifiche matite di un ispiratissimo Patrick Gleason.

Naomi 2

Stagione Due

Wonder Comics Collection

16,00 €

Contiene: Naomi: Season Two (2022) #1/6

Naomi è tornata e sta per scoprire la verità dietro alle sue origini e ai suoi superpoteri!

Il team creativo originale al gran completo – Brian Michael Bendis, David F. Walker e Jamal Campbell – è pronto a rispondere a tutte le domande che circondano la giovane eroina.

Con la partecipazione di Black Adam, Superman e la Justice League… oltre al roboante ritorno in scena di Zumbado!

Le storie che hanno ispirato la serie televisiva creata da Ava DuVernay!

Batman Beyond: Neo Year 1

La Spada di Gotham

DC Special

19,00 €

Contiene: Batman Beyond: Neo Year (2022) #1/6, Batman: Urban Legends (2021)

Neo-Gotham è viva e ha ucciso Bruce Wayne!

Ora Terry McGinnis è solo nella sua missione di protettore della città… una città che lo vuole distruggere!

Barbara Gordon abbandona il suo ruolo di Commissario di Polizia mentre Dominic Lumos, il nuovo CEO della Wayne-Powers, architetta i suoi piani di conquista.

Il Batman del futuro sta per affrontare nuovi avversari e ha un disperato bisogno di trovare degli alleati…

Scalped 1

Nazione Indiana

DC Black Label Hits

14,00 €

Contiene: Scalped (2007) #1/5

Quindici anni fa, Dashiell Bad Horse se n’è andato dalla riserva indiana in cui è nato e cresciuto nella speranza di sfuggire a una vita di miseria e violenza…

…ma ora è tornato, e con una pericolosa missione da compiere!

Come agente federale sotto copertura, Dashiell dovrà reintegrarsi in un mondo fatto di ombre che non si è dimenticato di lui e non ha affatto preso bene il suo abbandono!

Jason Aaron e R.M. Guéra firmano una serie crime senza compromessi che racconta una realtà fatta di droga, violenza e tradimenti, ma anche fede, coraggio e speranza.

Preacher 9

Alamo

DC Black Label Hits

20,00 €

Contiene: Preacher (1995) #59/66