Dragon Ball Super e il cliffhanger collegato a un evento importante del film

Dragon Ball Super ha fatto il suo ritorno sulle pagine di Jump dopo uno stop di alcuni mesi, e come anticipato la nuova saga ha visto al centro Goten e Trunks, nella loro nuova versione supereroistica in difesa della Terra intanto dell’assenza di Goku e Vegeta.

Il volto della storia si presenta completamente diverso dalle saghe storiche e questa volta il medium nipponico si fonde a quello americano, dando vita a una vera storia di supereroi adolescenziale, come quelle classiche dei comics.

Stando alle ultime pagine del capitolo in questione, vediamo che la tecnologia è nuovamente al centro della scena, grazie anche alla presenza del Dr. Hedo, nipote di “Gelo, o Gero” che grazie alla sua intelligenza scaglia contro i protagonisti dei nemici altamente particolari. Ricordiamo che le sue azioni in questa saga sono state svolte prima di quelle più gravi del film “Super Hero”.

Lo scienziato probabilmente con il suo mostro di Frankenstein, villain di questo capitolo 88, sta sperimentando quelli che poi sarebbero stati Gamma 1 e Gamma 2 e il cliffhanger in questione lo conferma vivamente. Comunque su questa scia Hedo sta creando una sorta di esercito di zombie dalle abilità particolari e i nostri Saiyaman devono risolvere la vicenda.

Dragon Ball Super mostra un cliffhanger collegato a un evento tecnologico

I due protagonisti una volta conclusa la loro missione si imbattono poi in un oggetto che cita “Dr. Gero Confidential Disc” ) molto probabilmente è quello visto all’interno del film) e Goten e Trunks non ci pensano due volte prima di recuperarlo. Riportiamo da CB.

Nelle vignette successive vediamo poi il Dr. Hedo che da di matto perché il Cd è scomparso, confermando la grande importanza dell’oggetto per lui. Come accennato in quel disco è presente la chiave per creare i suoi Androidi perfetti, insieme alla versione Max di Cell.

Insomma, fin dal primo capitolo vediamo il collegamento con il film “Super Hero”, ma non poteva essere altrimenti dato che il sottotitolo in questione è anche il nome della saga. Forse col proseguire della vicenda avremo dei dettagli in più non spulciati nel film riguardante l’origine del progetto che ha visto poi il ritorno di Cell.

Fonte Comic Book