Hunter x Hunter va in pausa purtroppo, e dopo il capitolo 400 Shonen Jump non ha ancora confermato quanto durerà la pausa in questione. Dopo una cosa davvero impressionante Togashi ha purtroppo nuovamente stoppato la serializzazione di uno dei suoi manga più famosi.

La notizia è arrivata direttamente dalla rivista in questione, che ha ufficialmente annunciato quindi, lo stop di Togashi e della sua storia.

“HUNTERxHUNTER tornerà in pausa dopo il capitolo 400, senza che sia stata annunciata una data di ritorno. L’editoriale afferma che la serie continuerà a essere pubblicata in un “formato non settimanale” per dare priorità alle condizioni di salute di Togashi e continueranno a supportarla fino al completamento della serie”. Questo è quello che dice il post ufficiale su Twitter visionabile in calce:

HUNTERxHUNTER is going back on hiatus after Chapter 400, with no return date announced.

The editorial states that the series will keep publishing in a 'non-weekly format' to prioritize Togashi's health condition, and they'll keep supporting it until the completion of the series. pic.twitter.com/uy7RjY68ts

— Shonen Jump News (@WSJ_manga) December 21, 2022