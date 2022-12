One Piece: Odyssey: svelata la data di uscita della demo giocabile

Bandai Namco Entertainment ha recentemente rivelato un nuovo trailer per One Piece: Odyssey, il videogioco che sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S e PC tramite Steam. Il trailer dava la possibilità agli appassionati interessati al videogioco di esplorare l’arco di Marineford e Dressrosa, ma oggi riportiamo che il video rivelava anche che una demo sarà disponibile per PS5, PS4 e Xbox Series X | S il 10 gennaio.

One Piece: Odyssey farà il suo debutto il 13 gennaio 2023, in ritardo rispetto alla versione originariamente prevista per il 2022. In Giappone invece uscirà il 12 gennaio.

Bandai Namco Entertainment accetta preordini con le seguenti opzioni. È disponibile la Standard Edition, che include il gioco base One Piece Odyssey.

In alternativa è disponibile la Deluxe Edition, che invece include:

il gioco base;

il Deluxe Pack che prevede due accessori per gioielli e l’abito da viaggio Sniper King;

l’Adventure Expansion Pack include un set di accessori, un DLC aggiuntivo e 100.000 berry;

un bonus pre-ordine con 10 mele energetiche, 10 mele eccitanti, 3 gelatine dorate, 100.000 berry e il set completo da viaggio

Per concludere sarà disponibile un Bundle in edizione limitata e sarà solo disponibile tramite il Bandai Namco Store. Questa includerà il gioco base, un’esclusiva statuetta di Rufy e Lim e un bonus pre-ordine.

One Piece Odyssey è un gioco di ruolo a turni. Al di fuori del combattimento, coloro che acquisteranno il videogioco potranno controllare Monkey D. Luffy e gli altri componenti della ciurma e navigare in aree aperte. Ogni personaggio giocabile presenta un’unica abilità in linea con i propri poteri, che vengono utilizzati per l’attraversamento, la raccolta di oggetti e la risoluzione di enigmi. Inoltre in alcune battaglie sarà possibile sfruttare un elemento casuale del sistema chiamato “Dramatic Scene”. Questo pone il giocatore in situazioni scomode che giocano con le personalità dei personaggi, come Sanji che non è in grado di attaccare perché è circondato da donne.

La demo sarà rilasciata proprio qualche giorno prima rispetto al lancio. Quindi si tratta di un modo per poter assaggiare il mondo sviluppato da ILCA prima di poterlo esplorare completamente.

Fonte – Anime News Network