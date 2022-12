X – A Sexy Horror Story: recensione del film in home video

Federico Vascotto 2022-12-11T17:04:29+01:00 Titolo originale: X Diretto da: Ti West Video: 1,85:1 Anamorfico 1080p Audio: 5.1 DTS HD: Inglese 7.1 DTS HD: Italiano Sottotitoli: Italiano Formato: Slipcase Distribuzione: Midnight Factory / Plaion Pictures Contenuti Speciali: Interviste, Trailer

Finalmente disponibile anche in home video X – A Sexy Horror Story l’inizio della trilogia di Ti West con Mia Goth con Midnight Factory etichetta di genere di Plaion Pictures.

Il film, co-prodotto dalla A24, casa di produzione e distribuzione indipendente americana che si sta facendo notare per il catalogo variegato e accuratamente scelto, è stato girato in contemporanea col secondo capitolo della trilogia, Pearl, che è un prequel. Ti West, dopo aver diretto vari film di genere come The House of the Devil (2009). Cabin Fever 2 – Il contagio (2009), V/H/S (2012) e in tv alcuni episodi delle serie Scream (2015), Tales from the Loop (2020) e Them (2021), arriva con una trilogia tutta sua che esplora l’unione di sesso e horror.

Nel 1979, un gruppo di giovani registi ha deciso di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas, ma quando vengono catturati dai loro solitari e anziani ospiti, il cast si ritrova a lottare per la propria vita. Il meta-film tanto horror quanto erotico cita tante pellicole dei due generi come Non aprite quella porta, Psycho, Shining e Alligator da un lato, Blue Movie, Giochi maliziosi, Hardcore e Boogie Nights – L’altra Hollywood dall’altro.

Ben presto da spettatori capiamo che nella coppia anziana c’è qualcosa che non va, specialmente nella moglie che capiamo soffre di demenza senile. Ma è soprattutto il corpo e la bellezza canonica la chiave che viene ostentata in camera. Interessante e inusuale a tal proposito è aver fatto interpretare alla promettente Mia Goth tanto la parte della giovane del cast Maxime tanto quella dell’antagonista, la signora anziana Pearl (ed ecco su chi verte il sequel-prequel già girato). Il terzo film invece si intitolerà MaXXXine e quindi torneremo negli anni ’70-’80 immaginiamo.

X – A Sexy Horror Story: recensione del film

X – A Sexy Horror Story fa parte del sottogenere “psycho-biddy”, che si incentra su personaggi femminili anziani ritratti in maniera grottesca, Ti West infatti ha voluto analizzare il trittico invecchiamento, bellezza e autostima provando a far provare empatia da parte dello spettatore anche verso l’antagonista della storia. Dato che Mia Goth interpreta entrambe, Maxime è anche la peggior nemica di se stessa in un certo senso in quanto ad autostima e a come pensa che la vedano gli altri.

Maxime è nel fiore della bellezza e degli anni e scopriamo alla fine è scappata da una famiglia conservatrice e puritana (lei è la figlia del pastore a capo della congregazione) che la avvertiva dei pericoli della carne. Pearl è invece alla fine della vita, rugosa e consumata, ma che vorrebbe ancora essere desiderata. Non è la tematica degli anziani vista in The Visit di Shyamalan ad essere messa in scena, ma quella della perdita dell’eros con l’età matura.

Gli stessi membri del cast come il cameraman RJ si rivelano più puritani di quanto pensassero e un bel dialogo di gruppo svela le tematiche e le riflessioni del film con tutti i punti di vista. Se l’intento è interessante, lo sviluppo è meno riuscito perché rivelatore troppo presto del destino dei personaggi. La carneficina del flashforward iniziale, il capire troppo presto che Pearl è pericolosa, gli indizi sulle possibili morti dei personaggi come l’alligatore nel lago.

X – A Sexy Horror Story: recensione dell’edizione home video

L’edizione home video blu-ray di X – A Sexy Horror Story comprende oltre al film un bel booklet esplicativo della realizzazione del film e un codice di gioco. La confezione esterna in cartoncino è tutta improntata sul colore rosso mescolato al nero, per richiamare i due generi della pellicola. Tra gli extra il trailer e le interviste a Ti West e al cast, tra cui una promettente Jenna Ortega che avrete apprezzato nel requel Scream, nella serie Netflx You e Mercoledì.

Il film ricordiamo è disponibile anche in edizione da collezione Steelbook 4K sempre con Midnight Factory e Plaion Pictures.