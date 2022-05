Dexter New Blood e Scream: requel fantastici e dove trovarli (in home video)

Sono ben due i requel – neologismo più o meno recente statunitense per indicare un sequel a metà strada con un remake/revival, perché bisogna guardare al futuro senza dimenticare al passato – usciti in home video con Koch Media in due esclusive edizioni limitate Steelbook: Dexter New Blood e Scream. Due edizioni (quasi) definitive che andiamo a scoprire nel dettaglio.

Dexter New Blood: il requel con il nuovo e migliorato Michael C. Hall

Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe stato una boccata d’aria fresca, quando fu annunciato il requel di Dexter, una delle serie sui serial killer più di nicchia e allo stesso tempo pop dell’ultimo ventennio, in onda dal 2006 al 2013 su Showtime, dove è tornata a cavallo fra il 2021 e il 2022 con un revival di dieci episodi. Sono tornati anche gli storici interpreti, a partire dal protagonista Michael C. Hall, più volte nominato agli Emmy, di nuovo nei panni del “serial killer dei serial killer” Dexter Morgan, e Jennifer Carpenter in quelli della sorella Deb, qui come sua nuova coscienza al posto di Harry (scelta perfetta soprattutto perché al contrario del patrigno, gli dà sempre contro). Dieci episodi scritti dallo showrunner originale, Clyde Phillips, e questo è sicuramente uno dei motivi dietro al successo inaspettato e insperato di questo requel.

Un requel che ha saputo dare un degno finale alla serie, che aveva perso smalto nelle ultime stagioni e soprattutto nel vecchio finale: non avrebbe mai potuto accontentare tutti, ma era l’unico epilogo possibile per il nostro protagonista e riassume tutte le tematiche della vecchia e della nuova serie, soprattutto l’eredità che i padri lasciano ai figli e quanto è importante dove e come nasciamo (nel caso del nostro “serial killer dei serial killer”, nel sangue). Le new entry – Julia Jones, Johnny Sequoyah, Alano Miller e Clancy Brown – arricchiscono la narrazione e il giovane Jack Alcott nei panni del figlio cresciuto di Dex è già promettente, tanto che si parla di spin-off (ma speriamo non venga realizzato per non rovinare quello che di buono si è costruito in questo revival). Un confronto fra vittime e carnefici, preda e predatore, fra i ruoli che la società ci impone, che ha fatto davvero tornare alle atmosfere migliori della serie originale.

Dexter New Blood: l’edizione home video

Le edizioni DVD e SteelBook Blu-Ray in Limited Edition, grazie a CBS Home Entertainment, Paramount Home Entertainment e Koch Media, comprendono 4 dischi completi di tutti gli scioccanti episodi della serie evento, insieme a un’esclusiva featurette di 30 minuti con un dietro le quinte con il cast e la troupe. Il cofanetto include:

Perché ora? – Dexter Morgan è tornato: Hall, Phillips e Carpenter vi annunciano che cosa vi aspetta.

Dissezionando Dexter New Blood – Il Ritorno di Deb – Deb ritorna come coscienza di Dexter mentre il fratello affronta la sua nuova vita. Hall e Carpenter si calano nei loro ruoli di Dexter e Deb Morgan in DEXTER: NEW BLOOD.

Dissezionando Dexter New Blood – Nella stanza degli omicidi – Un esclusivo sguardo dietro le quinte alla stanza degli omicidi di Dexter.

A carte scoperte – Spoiler in vista! Scopri la realizzazione di Dexter New Blood mentre il cast e la troupe analizzano i personaggi, rivelano momenti esclusivi del dietro le quinte e raccontano l’emozionante finale.

Sono trascorsi 10 anni dalla scomparsa di Dexter nell’occhio dell’uragano Laura e in Dexter New Blood, il protagonista assume una nuova identità nella cittadina immaginaria di Iron Lake, New York. Dexter potrebbe adattarsi completamente alla sua nuova vita ma a causa di una scia di eventi inaspettati, il suo Oscuro Passeggero lo richiama inevitabilmente. Il cast comprende anche Jack Alcott (The Good Lord Bird – La storia di John Brown), Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Jane the Virgin), Johnny Sequoyah (Believe) e Clancy Brown (Billions, The Crown).

La serie di otto stagioni dell’originale Dexter ha ottenuto diverse nomination agli Emmy come Migliore Serie Televisiva Drammatica, oltre a un prestigioso Peabody Award nel 2008. Per due volte è stata nominata una delle prime 10 serie televisive dell’AFI.

I produttori esecutivi di Dexter New Blood per Showtime sono Clyde Phillips (dietro le prime quattro stagioni dell’originale Dexter), Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Bill Carraro, John Goldwyn e Sara Colleton.

Gli episodi contenuti sono:

Episodio 1: “Ondata di freddo”

Episodio 2: “Tempesta di merda”

Episodio 3: “Segnali di fumo”

Episodio 4: “E come eroe”

Episodio 5: “In fuga”

Episodio 6: “Troppi sandwich al tonno”

Episodio 7: “La pelle sui suoi denti”

Episodio 8: “Gioco sleale”

Episodio 9: “L’attività di famiglia”

Episodio 10: “I peccati del padre”

Le edizioni DVD e SteelBook Blu-Ray di DEXTER: NEW BLOOD, sono presentate in formato widescreen, con audio Italiano 5.1 Dolby Digital e Inglese 5.1 Dolby TrueHD.

Scream: come celebrare e chiudere degnamente una saga

Altro giro, altro requel. Anche per il nuovo Scream del 2022 mai si pensava che ci potesse essere un nuovo film della fortunata saga cinematografica che riuscisse a celebrare e rimodernare un classico del genere. Lo fa grazie alla sua matrice meta-cinematografica potenziata al massimo livello: un film che parla di una saga (Stab, che significa accoltellare) che è a tutti gli effetti quella di Scream e il suo rapporto col passato, le sue caratteristiche meta-narrative nel bene e nel male e le regole dei suoi personaggi e della sua sopravvivenza.

Funziona soprattutto in quei momenti – epilogo compreso – anche se a volte spinge troppo sull’acceleratore, spiegando addirittura il concetto stesso di requel e riunendo un cast di giovani attori che strizza volutamente l’occhio ai prodotti più recenti e teen (come Dylan Minnette protagonista di Tredici). Funziona anche la campagna promozionale “The killer is on this poster” utilizzata per l’uscita al cinema. Del cast storico – altrettanto importante in un requel – tornano invece Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette per aiutare un gruppo di nuove malcapitate vittime… e scoprire una miriade di nuovi sospetti.

Scream 2022: l’edizione home video

Il nuovo Scream, prodotto da Paramount Pictures e Spyglass Media Group, è pronto a terrorizzare anche il piccolo schermo grazie alle edizioni 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD grazie a Paramount Home Entertainment e Koch Media.

Le versioni 4K Ultra HD e Blu-ray offrono contenuti bonus (forse sarebbe stato appagante qualcosa in più) che includono scene tagliate, interviste con i membri del cast storico insieme a quelli nuovi e un approfondimento sull’eredità lasciata dalla leggenda dell’horror Wes Craven (a cui il film è dedicato con tanto di cartello finale):

Commento dei filmaker — I registi, gli sceneggiatori e gli autori svelano come sopravvivere a questo film horror.

Tracce di sangue — Le star di Scream Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette si immergono nei loro personaggi e svelano perché sono tornati per il nuovo capitolo del loro franchise horror preferito.

Sangue nuovo — Incontra la nuova generazione di vittime e potenziali assassini di Woodsboro!

Nell’ombra del Maestro — Il cast onora il maestro del cinema Wes Craven e ripercorre la sua incredibile eredità di regista che ha ridefinito il genere horror.

Scene inedite — Attenzione! Sono tornati dal mondo dei morti: guarda le scene tagliate dal film.

Venticinque anni dopo la serie di efferati omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto. Ora, solo Sidney Prescott (Neve Campbell), l’ex sceriffo Dewey Riley (David Arquette) e la reporter Gale Weathers (Courteney Cox) possono trovare una soluzione per fermare il killer dal momento che tutti sono possibili sospetti. All’interno del cast del film troviamo anche Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Jack Quaid, and Marley Shelton.