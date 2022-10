La Trilogia della Vendetta: alla riscoperta dei cult di Park Chan-wook in 4K

Per la prima volta in 4K Ultra HD la trilogia capolavoro del regista coreano.

Federico Vascotto 2022-10-10T16:00:03+02:00 SPECIFICHE TECNICHE: Numero Dischi: 2 Durata: 115 minuti (Extra esclusi) Formato Video: Blu-ray UHD: 2160p SDR @24fps 2.35:1; Blu-ray: 1080p @24fps 2.35:1 Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Coreano 5.1 DTS-HD Master Audio Lingue: Italiano, Coreano Sottotitoli: Italiano, Italiano non udenti

Midnight Classics e Midnight Factory, le due etichette horror di proprietà di Koch Media che racchiudono una collezione unica e irripetibile di film horror e cult, insieme a Lucky Red sono riuscite a fare ciò che sembrava impossibile: pubblicare e concludere la Trilogia della Vendetta, i film cult di Park Chan-wook, per la prima volta in 4K Ultra HD. L’edizione definitiva per i fan del Maestro del cinema coreano e non solo.

Trilogia della Vendetta: alla riscoperta dei cult di Park Chan-wook in 4K

Dopo Oldboy ecco quindi arrivare anche Mr. Vendetta e Lady Vendetta, entrambi in esclusiva su Fan Factory, prequel e sequel ideali a formare la trilogia del Maestro Park Chan-wook basata sul sentimento più antico del mondo: la vendetta.

I due cofanetti rientrano perfettamente nei canoni della collana Midnight Classics formata da edizioni cartonate che sul laterale mostrano un simbolo che rappresenti la pellicola in questione,. All’interno nell’elegante confezione comprendono il film in doppio disco 4K e blu-ray con parecchi contenuti speciali e una qualità audio-video di operazione di rimasterizzazione davvero ottima. I tre film della Trilogia della Vendetta, in particolare, formano un trittico perfetto sullo scaffale come potete vedere dalle immagini presenti in questo articolo.

Alla riscoperta di Mr. Vendetta in 4K

Primo capitolo della trilogia, Mr. Vendetta pone le basi di una sorta di fisiologia oltre che della metafisica della vendetta stessa.

Park Chan-wook non ha mai nascosto di considerare l’atto vendicativo sotto due diversi angoli di incidenza. Da una parte, l’idea della vendetta come qualcosa di perversamente catartico: il pensiero che si possa portarla a compimento, a livello puramente mentale, risulta una sorta di valvola di sfogo. Dall’altro lato, il suo compiersi, che Chan-wook delinea sempre come qualcosa di puramente irrazionale e incontrollabile.

“La cosa davvero curiosa e strana, è che all’inizio io non avevo alcuna intenzione di realizzare una ‘Trilogia sulla Vendetta’. Fu appena dopo che ebbi finito di girare e montare Mr. Vendetta, quando il mio produttore mi propose di realizzare Oldboy, che questo disegno cominciò a delinearsi.” ha dichiarato il regista. “Ma anche quando ero sul punto di iniziare Oldboy, avevo delle perplessità circa le riprese di due film sul tema della vendetta, uno dopo l’altro. Stavo addirittura per rifiutare, ma poi mia moglie mi ha detto: ‘Se la storia è interessante, non è tutto ciò che conta?'”.

Lo stesso protagonista di Mr. Vendetta, non si aspetta il compiersi di una tale escalation di vendetta, che una volta iniziata non sembra più vedere la fine e portare solo sofferenza. Un ragazzo sordomuto rapisce una bambina per ottenere un riscatto con cui salvare la sorella gravemente malata, che ha bisogno di un trapianto urgente. Le cose ovviamente non andranno come ha immaginato generando una serie di morti truculente e apparentemente senza fine.

Tra i ricchi contenuti extra rileviamo: il commento audio del regista, importantissimo per capire la genesi e la realizzazione del film, il Making-of con il dietro le quinte, Gli Storyboard, Gli effetti speciali, un’Intervista a Kim Newman e il Trailer originale. Tra i contenuti fisici il booklet esplicativo e la cartolina rappresentante il poster originale.

Alla riscoperta di Lady Vendetta in 4K

Con Plaion Pictures e Lucky Red, Lady Vendetta, Park Chan-wook chiude la Trilogia della Vendetta. Se in Mr. Vendetta il regista sudcoreano raccontava un inconsapevole viaggio verso l’autodistruzione dei protagonisti, dove la violenza più selvaggia scaturiva come reazione ad accadimenti ormai fuori dal loro controllo; e se in Oldboy la violenza era parte integrante ed essenziale della storia, poiché gli eventi nascevano dalla stessa, innescando un circolo vizioso senza fine, nel terzo capitolo, Lady Vendetta, la protagonista, più che inseguire il proprio impulso a vendicarsi, cerca una via che le possa garantire la salvezza. La nemesi come elemento purificatore, che consente a Geum-ja di ritrovare la propria anima, una volta compiuta la propria vendetta.

“Volevo che il terzo film trattasse di un personaggio femminile. L’ispirazione mi è venuta da un incidente avvenuto circa dieci anni prima in Corea. C’è stato un rapimento di un bambino e il colpevole era una donna incinta. La gente era sbalordita dal fatto che una donna incinta potesse sequestrare il figlio di qualcun altro.” ha dichiarato il regista. “Ciò ha innescato le mie idee per il film, mentre cercavo di capire perché quella donna avesse fatto quel che ha fatto. Avevo già lavorato con Lee Young-ae in Joint Security Area, dove interpretava un maggiore dell’esercito svedese di origine coreana, ma molte persone in Corea hanno trovato scioccante vederla in Lady Vendetta, perché si erano formati una certa immagine di lei, e questo nuovo film ha mandato in frantumi quell’immagine”.

Tredici anni prima l’allora ventenne Geum-ja viene arrestata per un crimine terribile, l’assassinio di un bambino precedentemente rapito che attirò su di lei l’attenzione dei media. In prigione il suo comportamento è stato “apparentemente” esemplare, facendole guadagnare numerose amicizie. Ma in questi tredici anni la sua mente è stata occupata a tramare vendetta contro il suo insegnante Mr. Baek, responsabile dell’arresto. Ora sta per uscire di prigione, ed è pronta a mettere in atto il suo piano. Un film quindi che rispetto ai precedenti inizia proprio con un chiaro piano di vendetta che man mano che la trama si dipana spiegherà attraverso i flashback le motivazioni della protagonista.

Tra i ricchissimi contenuti extra rileviamo: il Commento audio del regista Park Chan-wook e dell’attrice Lee Yeong-ae. Il Making of sulla realizzazione del capitolo conclusivo della trilogia. Le Interviste a: Lee Yeong-ae, Choi Min-Sik, I prigionieri, I familiari delle vittime. Lo Stile di Lady Vendetta: Costumi e Makeup, Gli effetti speciali, La computer grafica, La scenografia. Get Together – Film a confronto con i precedenti capitoli, Lady Vendetta a Venezia sulla presentazione alla Mostra del Cinema, Park Chan-wook: fotografo sul set. Le Scene alternative con commento e per finire La Trilogia della Vendetta secondo Kim Newman e il Trailer italiano. Tra i contenuti fisici il booklet esplicativo e la cartolina rappresentante il poster originale.

Alla riscoperta di I’m a Cyborg but that’s okay

Per gli amanti della cinematografia del regista coreano, la collana Midnight Factory propone anche nella canonica edizione slipcase contenente il booklet illustrativo, oltre al film in blu-ray, un altro titolo. I’m a Cyborg but that’s okay, vincitore del premio Alfred Bauer come opera più innovativa al Festival di Berlino, Il disco blu-ray contiene il film solo in lingua originale con sottotitoli. Tra gli extra il rrailer.

Park Chan-wook raggiunge i vertici che il suo cinema aveva conquistato con Lady Vendetta raccontando allo spettatore una fiaba coloratissima e meravigliosa, tanto da sembrare realizzata con gli acquarelli di un bambino vista la dolcezza e la delicatezza che la permeano. Nelle immagini, nei dialoghi e nelle musiche di rara bellezza non c’è mai banalità e persino la CGI riesce nell’impresa di trasmettere delicatezza e ‘carineria’ anche quando viene utilizzata per la narrazione di scene degne della peggiore ultra-violenza kubrickiana.

Il regista ha dichiarato “Avevo girato tre lungometraggi e un cortometraggio, nell’arco di cinque anni, che erano molto oscuri, violenti e cupi. Quindi avevo voglia di cambiare un po’. Ma il motivo vero è che volevo fare un film che anche mia figlia potesse vedere. Quando era piccola, ancora una bambina, questo non aveva molta importanza, ma sicuramente aveva sofferto perché ero stato spesso lontano da casa a girare film in luoghi diversi. Quindi, I’m a cyborg fu una specie di regalo per lei, che avrebbe potuto vederlo, guardarlo e goderselo. Aveva un padre regista, ma non aveva visto nessuno dei suoi lavori. Quello fu proprio come un regalo”.

Young-goon è stata cresciuta dalla nonna fino a quando quest’ultima non viene rinchiusa in un manicomio. La giovane ragazza rimane traumatizzata da questo evento e inizia a credere di essere un cyborg. Young-goon, successivamente, dopo aver compiuto un gesto estremo è anch’essa spedita in un manicomio con altre persone. In quel luogo incontrerà Park II-Sun: tra i due nascerà un’innata complicità e aiuto reciproco.

Alla riscoperta della Trilogia della Vendetta in 4K: la gallery