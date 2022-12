One Piece non poteva lasciare il pubblico a bocca asciutta per quanto riguarda il live action in produzione presso Netflix, accennando a delle novità per quanto riguarda lo stato attuale del tutto. Un nuovo messaggio è stato condiviso da Newworldartur, che conferma la firma di Eiichiro Oda su quest’ultimo.

Il messaggio parla di dietro le quinte interessanti e della conferma riguardante tutto il girato completo della prima stagione, anche se probabilmente è ancora grezzo e non è ancora in fase di montaggio. Oda dice che sembrano tutti divertiti e soddisfatti del lavoro, e lui sembra essere l’unico a preoccuparsi.

Il pensiero del sensei è altamente credibile, visto che un’opera del genere come One Piece potrebbe tranquillamente “toppare” in versione live action e il pubblico potrebbe essere successivamente deluso del risultato e nonostante la supervisione dell’autore originale, il prodotto potrebbe fare la fine della versione live action di Cowboy Bebop o Death Note.

One Piece – Netflix: il live action aggiorna il pubblico al Jump Festa 2023

Come accennato il Jump Festa 2023 ha condiviso tantissime novità per quanto riguarda One Piece, Dragon Ball e Naruto e ora, abbiamo anche un messaggio di Oda che aggiorna il pubblico sull’attuale situazione del progetto live action appunto:

“Il live action di One Piece sta facendo progressi. Per ora abbiamo il girato di base della prima stagione. Sono successe così tante cose dietro le quinte davvero belle, ma se devo essere onesto, la persona più preoccupata al mondo che tutto questo finirà bene sono io LOL… ma in realtà sembra incredibile!!!” – Eiichiro Oda

"The One Piece Live Action is making progress. For now we have the base footage of Season 1. So much went on behind the scenes, but if I’m being honest, the most worried person in the world that this will turn out good is me LOL… but it actually looks amazing!!!" – Eiichiro Oda pic.twitter.com/ogbEibL5SF — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 18, 2022

Come avete letto Oda è preoccupato per il risultato ma allo stesso tempo ha comunque confermato il divertimento e l’ambizione del progetto, che come accennato ha diviso il pubblico in due, visto che a oggi non abbiamo nessun live action degno di nota, e la paura verso questa produzione Netflix è comunque tanta.

La tranquillità verso questo live action nel pubblico si è presentata quando è arrivata la notizia riguardo la partecipazione di Oda, che a quanto pare ha supervisionato e cambiato la sceneggiatura della serie TV secondo il suo gusto.

