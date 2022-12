Mashle: l’adattamento animato debutterà ad aprire 2023

Durante il Jump Festa, l’evento annuale più importante incentrato sui manga e anime, è stato rivelato il periodo di uscita dell’anime di Mashle! La novità arriva insieme ad un nuovo video promozionale che annuncia l’arrivo della prima stagione animata l’anno prossimo nel mese di aprile!

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito è possibile dare un’occhiata al contenuto:

MASHLE TV Anime New PV. Series will start broadcasting in April 2023. pic.twitter.com/PHmED8Mdxb — Shonen Jump News (@WSJ_manga) December 18, 2022

Lo studio di animazione che si occuperà dello sviluppo della prima stagione animata sarà A-1 Pictures e il regista sarà Tomonari Tanaka. Per quanto riguarda la sceneggiatura dell’anime invece, sarà Yousuke Kuroda a rispondere all’incarico. Kuroda ha già lavorato a titoli come My Hero Academia (tutte le stagioni) e Mobile Suit Gundam 00.

Hisashi Higashijima è il character designer. Masaru Yokoyama sarà il responsabile della composizione della musica.

Per quanto riguarda il cast dell’anime precedentemente annunciato sono confermati i seguenti doppiatori:

Chiaki Kobayashi nel ruolo di Mash Burnedead

Reiji Kawashima nei panni di Finn Ames

Kaito Ishikawa doppierà di Lance Crown

Takuya Eguchi darà la sua voce Dot Barrett

Reina Ueda nel ruolo di Lemon Irvine

Hiroaki Hirata interpreterà il narratore

Il manga di Mashle, scritto e disgnato da Hajime Kemoto, è in corso dal 2020 e ha da subito raggiunto un successo importante. Infatti Il primo volume ha venduto abbastanza da essere ristampato in quanto esaurito. In Italia Mashle è distribuito da Star Comics dal 2021.

Al momento il manga si trova nel suo arco finale e Shueisha ha pubblicato il volume 14 del manga il 2 dicembre.

Le vicende del manga di Kemoto si svolgono in un mondo dove esiste la magia. Tutti coloro che la possiedono ne fanno ricorso per qualunque occorrenza della vita quotidiana. Il protagonista principale è Mash, un giovane uomo che vive nelle profondità della foresta e trascorre le giornate impegnandosi in esercizi per muscolarizzare il corpo. Non riesce a usare la magia ma vive comunque una vita pacifica con suo padre. Un giorno però la sua vita viene messa in pericolo e da quel momento in poi dovrà riuscire ad affidarsi al suo corpo muscoloso affinché si protegga dalla magia che i suoi aggressori useranno contro di lui.