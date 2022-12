Dragon Ball: tutte le novità al Jump Festa 2023

Dragon Ball Super nel corso di questa settimana ha pubblicato gli spoiler ufficiali del prossimo capitolo del manga, che ritorna ufficialmente dopo alcuni mesi. Nelle bozze condivise abbiamo visto Black Freezer, Beerus, Goku e Vegeta, intenti ad allenarsi per potenziarsi e sconfiggere il leggendario villain.

Oltre questo abbiamo avuto modo di vedere anche la pagina a colori del prossimo capitolo, insieme a un’illustrazione di Toyotaro riguardante i prossimi protagonisti della saga “Super Hero”, che come ben sapete sono Goten e Trunks.

La loro identità sarà segreta e si faranno chiamare “Saiyaman X1 e X2” proprio come i Gamma del film, e tempo addietro come Gohan. Come sempre il profilo Twitter DBSHype ha condiviso tutte le novità dell’evento JUMP insieme all’art citata in queste righe:

Toyotaro’s special illustration for Jump Festa 2023! pic.twitter.com/kux9M6DPva — Hype (@DbsHype) December 17, 2022

Come vedete sono completamente a colori, e rispetto alle bozze abbiamo qualcosa di più concreto, e scopriamo anche che nei costumi predomina il rosso e alcune tonalità di grigio. Inoltre, anche se non centra nulla con Dragon Ball, è arrivato anche il primo teaser trailer di Sand Land, un racconto di Toriyama pubblicato nel 2000 in Giappone.

Come vedete dalla clip in calce il prossimo progetto animato usa molta CGI e allo stesso tempo non sembra disturbare. Come finestra di lancio al momento, confermiamo il 2023, senza ancora una data specifica:

Sand Land Anime Trailer! A story by Akira Toriyama Premieres: 2023 pic.twitter.com/2qApxDWrJZ — Hype (@DbsHype) December 17, 2022

Oltre l’anime e il prossimo capitolo di Super, sono state pubblicate un paio di art riguardanti le nuove forme di Piccolo e Gohan all’interno del gioco DBZ: DOKKAN BATTLE, che a breve avranno degli aggiornamenti al riguardo, proprio come dicono i post visionabili in calce.

Ultimate Gohan & Piccolo Potential Unlocked are coming to DBZ: DOKKAN BATTLE! pic.twitter.com/NL2NsPgUC4 — Hype (@DbsHype) December 17, 2022

Gohan Beast & Orange Piccolo are coming to DBZ: DOKKAN BATTLE soon! pic.twitter.com/n23082IqrC — Hype (@DbsHype) December 17, 2022

I post in questione annunciano proprio un arrivo in pompa magna delle due forme all’interno del gioco, anche se anche qui parliamo di annunci e non abbiamo ancora nessuna data o informazioni succose al riguardo.

Dokkan is winning right now! pic.twitter.com/mSSayV3Bjt — Hype (@DbsHype) December 17, 2022

Inoltre abbiamo avuto una piccola anticipazione per SDBH: Ultra God Mission Episodio 6: Gogeta vs Omega Shenron rematch: Gogeta vince ovviamente e Broly ritorna. Le immagini e la forma “Omega” è davvero spettacolare e intanto vi ricordiamo che l’episodio è stato anche pubblicato.

SDBH: Ultra God Mission Episode 6: Gogeta vs Omega Shenron rematch, Gogeta won obviously. Broly returns. pic.twitter.com/Pa1Jj58aHg — Hype (@DbsHype) December 17, 2022

Infine sempre su DBSHype abbiamo modo di vedere una splash page completamente a colori che vede Goten e Trunks, insieme a tutti gli altri personaggi che presentano questo grande ritorno.

Fonte DBSHype – DBZ.Com