City Hunter si aggiunge al palinsesto dei live action, successivamente alla conferma d’ieri riguardo My Hero Academia. Al momento oltre questi due Netflix ha per le mani anche One Piece e Yu Degli Spettri: tutti manga e anime cult, non c’è nulla da ridire.

Nel corso di questi anni si era già vociferato qualcosa al riguardo, ma nella giornata di oggi abbiamo avuto una conferma ufficiale per quanto riguarda la trasposizione in “real life” di City Hunter, uno degli anime cult più riconosciuti e apprezzati di sempre.

Come accennato dal titolo City Hunter sarà un film e non una serie TV, così come accaduto con Death Note ad esempio, quindi in questo caso il rischio di una cancellazione non esiste, massimo se sarà un insuccesso sarà eliminato dalla piattaforma.

Sappiamo già l’astio del pubblico intorno a questi prodotti, ma la nota piattaforma streaming non demorde e continua ad aggiungere carne alla sua brace già bella ricca.

City Hunter: è in produzione un film live action Netflix

Tramite Comic Book apprendiamo poi una finestra di uscita ufficiale prevista per il 2024, insieme al primo poster di annuncio ufficiale per quanto riguarda appunto il live action in questione:

City Hunter, a live action feature film adaptation of the legendary manga, is coming in 2024 with Ryohei Suzuki playing Ryo Saeba and Yuichi Sato directing. pic.twitter.com/XsBEVtFBso — Netflix (@netflix) December 14, 2022

“City Hunter, adattamento cinematografico in live action del leggendario manga arriverà nel 2024 con Ryohei Suzuki nel ruolo di Ryo Saeba e Yuichi Sato alla regia.”

Come leggete il cast è tutto giapponese e il primo poster, o meglio la prima immagine ufficiale è stata già condivisa, quindi potete già buttare un occhio ai primi dettagli generali. Ovviamente il live action si ispira al capolavoro manga degli anni ottanta, diventato poi un anime di successo in tutto il mondo.

Ryo Saeba è un detective noto anche in Italia, dato il successo portato dall’anime negli anni 80-90 e 2000. Col passare del tempo è diventato una vera icona e la versione manga ha avuto numerose versioni anche in terra nostrana.

Il film live action di City Hunter uscirà quindi su Netflix nel 2024 e al momento non abbiamo ancora la data di uscita ufficiale o una sinossi. Ovviamente è ancora troppo presto ma il progetto è interessante.

Fonte Comic Book – Twitter