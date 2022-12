Tra le uscite Marvel targate Panini del 15 dicembre 2022 prosegue la saga A.X.E. Judgment Day, con il secondo numeri e i tie-in sulle pagine di Immortal X-Men, X-Men, X-Force e Wolverine. Inoltre esordisce il nuovo Iron Fist nel volume La Spada in Frantumi, e l’altra eroina di origine asiatica Silk è protagonista de L’Era della Strega.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 15 dicembre 2022. Vi ricordiamo anche gli annunci effettuati in occasione di Lucca Comics & Games.

Le uscite Marvel Panini del 15 dicembre 2022

A.X.E. Judgement Day 2

Marvel Miniserie 263

5,00 €

Contiene: AXE: Judgment Day (2022) 1

Disputa fra teste coronate!

Con la loro capacità di resuscitare, gli X-Men sono diventati una minaccia per gli Eterni…

…e ora le armi viventi dei Celestiali vogliono radere al suolo Krakoa!

Tra le due fazioni si schierano gli Avengers e una squadra di Eterni ribelli!

Il nuovo evento Marvel, scritto da Kieron Gillen (Immortal X-Men) per gli straordinari disegni di Valerio Schiti (Empyre)!

X-Force 28

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #30

Una storia di A.X.E. – Judgment Day!

X-Force ha perso uno dei suoi elementi principali, ma in compenso è arrivato Deadpool!

Ebbene sì, il più loquace e ciarliero dei mercenari ora vive a Krakoa… ma quanto tempo passerà prima che si faccia cacciare?

Inoltre, inizia l’inesorabile caccia di Kraven!

Wolverine 27

Wolverine 431

3,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #24

Una storia di A.X.E. – Judgment Day!

Anche per Logan è arrivato il Giorno del giudizio, e il passato giunge a tormentarlo.

E dal passato recente giunge anche il letale Solem…

…oltre alle orde infernali guidate da una sposa in cerca di vendetta!

Immortal X-Men 6

6,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #5, X-Men Red (2022) #5

Una storia di A.X.E. – Judgment Day!

A Krakoa, il Consiglio Silente subisce l’attacco della Uni-Mente degli Eterni, e i Cinque non se la passano benissimo!

Su Arakko però le cose vanno anche peggio con l’attacco repentino di Uranos!

Riflettori puntati su Exodus, Magneto e Isca l’Invitta!

X-Men 15

Gli Incredibili X-Men 396

3,00 €

Contiene: X-Men (2021) #13

Una storia di A.X.E. – Judgment Day!

La nuova formazione degli X-Men torna a Krakoa per difendere l’isola dalla minaccia delle enormi Malie degli Eterni!

I mutanti hanno però un alleato per passare al contrattacco e un Uomo Ghiaccio in gran spolvero…

…ma anche per loro sta per giungere il Giorno del giudizio!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 48

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #218/219, Uncanny X-Men Annual (1972) #11

La nuova squadra prende forma! Dopo Psylocke e Dazzler, arriva Havok!

Alle matite, Marc Silvestri, per l’inizio di un’epoca d’oro!

Alan Davis torna a disegnare gli X-Men per un Annual con il nuovo team e una nuova minaccia!

Un momento storico per l’epopea mutante targata Chris Claremont!

Silk: L’Era della Strega

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Silk (2022) #1/5

Cindy Moon torna a vestire i panni della super eroina Silk!

Un nuovo, potente super criminale è stato liberato!

In una corsa contro il tempo, Silk scoprirà i pericoli dell’antica magia coreana… e dei social media!

Disegni dell’artista di Ghost-Spider e Spider-Man Loves Mary Jane!

Iron Fist: La Spada in Frantumi

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Iron Fist (2022) #1/5

Danny Rand non è più Iron Fist. Chi prenderà il suo posto?

Lin Lie è un giovane eroe che ha visto la propria arma sacra andare in pezzi e, sopravvissuto per miracolo alla sua ultima battaglia, cerca di ritrovare il proprio equilibrio.

I loro sentieri si incroceranno per affrontare una nuova, terribile minaccia che mette a rischio K’un-Lun e la Terra.

Un nuovo, sorprendente capitolo nella saga di uno degli eroi Marvel di culto per eccellenza.

Venom: Protettore Letale

Demoni Occulti

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Venon: Lethal Protector (2021) #1/5

David Michelinie, cocreatore di Venom, racconta una nuova storia del Protettore Letale!

Prima di Carnage e delle divinità spaziali, dei cloni e della rivelazione di essere padre, Eddie Brock era un reporter sfortunato che aveva tentato di togliersi la vita ed era stato salvato da un alieno extraterrestre.

La sua vita amorosa scricchiola e il simbionte è sempre più fuori controllo… ma i suoi guai sono appena cominciati!

Un’avventura che non solo rivisita il passato del personaggio, ma pone le basi per ciò che avverrà nel suo futuro!

Marvel-Verse: Hulk

9,90 €

Contiene: Incredible Hulk (1999) #1 (II), Incredible Hulk (1968) #300, Incredible Hulk (1999) #54, Indestructible Hulk (2012) #1

La rabbia di Hulk condensata in quattro, epiche, grandi storie!

Un viaggio nella mente di Bruce Banner e tra le sue relazioni personali.

Il Gigante di Giada contro tutti, ma proprio tutti, gli eroi dell’Universo Marvel!

Inoltre, un combattimento indimenticabile con Abominio!

Captain Marvel 3

L’Ultima degli Avengers

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Captain Marvel (2019) #12/17

Carol Denvers ha di fronte la sua sfida più grande: uccidere gli Avengers!

E ha solo 24 ore di tempo per portare a termine l’impresa…

Con l’eroina manipolata da un misterioso avversario, gli Eroi più potenti della Terra cadono uno dopo l’altro.

Se mai riuscirà a tornare in sé, il destino della Terra sarà nelle mani di Captain Marvel!

Amazing Spider-Man 11

Ultimi Resti

Marvel Collection

22,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #50/55

Entra in scena Kindred, il misterioso avversario che gioca con la vitadi Peter Parker da mesi!

Spider-Man non è pronto al caos che sta per scoppiare, e deve cercare l’aiuto di uno dei suoi alleati storici.

Stephen Strange, lo Stregone Supremo, sarà in casa?

La magia, però, potrebbe non essere sufficiente e l’Arrampicamuri rischia di compiere un errore imperdonabile…

Avengers 9

World War She-Hulk

Marvel Collection

24,00 €

Contiene: Avengers (2018) #46/50

She-Hulk è stata dichiarata una minaccia globale, e la Guardia d’Inverno la vuole assicurare alla giustizia!

Jennifer Walters dovrà affrontare un fato che nessun Hulk può sopportare.

Gli Avengers di Jason Aaron toccano quota cinquanta numeri!

Inoltre, nuove rivelazioni sui Vendicatori di un milione di anni fa e una nuova sfida multiversale!

Secret Wars

Marvel Must Have

20,00 €

Contiene: Secret Wars (2015) #1/9, Free Comic Book Day: Secret Wars (2015) #0 (I)

Realtà dopo realtà, il multiverso si è sbriciolato, e ora rimangono solo due mondi: quello degli eroi come li conosciamo e la Terra dell’Universo Ultimate. E ora stanno per scontrarsi.

Dalle macerie sorgerà un nuovo mondo, Battleworld, dominato da un Dr. Destino dotato di poteri divini.

Un gruppo di super esseri, però, è sopravvissuto alla distruzione, e farà di tutto per riportare le cose alla normalità.

La saga che ha cambiato per sempre il volto dell’Universo Marvel, tra i vertici assoluti del genio creativo di Jonathan Hickman.

Age of Ultron

Marvel Must Have

20,00 €

Contiene: Age of Ultron (2013) #1/10, Avengers (2010) #12.1



Per anni l’essere artificiale noto come Ultron ha cercato di eliminare il genere umano, e ora sembrerebbe avercela fatta. ,

I pochi eroi rimasti sono costretti a prendere misure drastiche, ma quando Wolverine decide di agire per conto proprio, le conseguenze potrebbero essere peggiori del male che vuole combattere.

Viaggi nel tempo, realtà alternative, scenari apocalittici… ma ovunque Ultron ha avuto la meglio sugli Eroi!

Il trionfo assoluto di una delle nemesi degli Avengers per eccellenza… anche se la speranza è l’ultima a morire!

I Nuovi Mutanti 6

Massacro Mutante

Marvel History

30,00 €

Contiene: New Mutants Annual (1984) #2, X-Men Annual (1970) #10, New Mutants (1983) #41/47

I Nuovi Mutanti affrontano Mojo, Spirale, Legione, Magus e altri ancora…

…per loro fortuna possono contare sull’aiuto di Capitan Bretagna, Psylocke e Longshot!

Inoltre, Cannonball e soci vengono coinvolti nelle conseguenze del Massacro mutante, il primo grande X-evento!

Le storie che hanno costruito il mito della più giovane X-squadra!

X-Statix

Marvel Omnibus

100,00 €

Contiene: X-Statix (2002) #1/26, X-Force (1991) #116/129, Wolverine & Doop (2003) #1/2, X-Men Unlimited (1993) #41, X-Statix Presents: Dead Girl (2006) #1/5, Nation X (2009) #4 (I), Brotherhood (2001) #9, I Marvel: My Mutant Heart (2006) #1 (II)

Tutto lo sconvolgente ciclo degli X-Statix in un unico volume!

Fate la conoscenza di una squadra di mutanti completamente nuova, pronta a ridefinire il concetto stesso di X-gruppo!

Colpi di scena a ripetizione, mille scenari e un solo, folle gruppo.

Storie satiriche e dissacranti firmate da due grandi del fumetto come Peter Milligan e Michael Allred!

Punisher di Garth Ennis 3

Marvel Omnibus

94,00 €

Contiene: Punisher MAX (2004) #31/60, Punisher Presents: Barracuda MAX (2007) #1/5, Punisher: The Tyger (2006) #1, Punisher: The Cell (2005) #1, Punisher: The End (2004) #1

Frank Castle ha affrontato nemici di ogni tipo, ma nessuno è minimamente paragonabile a Barracuda.

Segue uno scontro con un generale sovietico e la vendetta di un gruppo di donne rese vedove da Punisher.

E ancora: un’avventura in proprio dello stesso Barracuda, un salto all’indietro fino ai tempi della guerra del Vietnam e uno in avanti in un futuro ipotetico per assistere all’ultimo combattimento di Frank.

Un nuovo volume della raccolta delle storie del Punitore scritte da Garth Ennis (The Boys), tra cui una delle saghe più importanti e amate: Valley Forge, Valley Forge.

Excalibur 2

Marvel Omnibus

85,00 €

Contiene: Excalibur (1988) #34/67, Excalibur: The Possession (1991) #1, Excalibur: Air Apparent (1991) #1, Excalibur: XX Crossing (1992) #1, Marvel Comics Presents (1988) #75, #110

Tornano le strampalate avventure di Excalibur, con il maestro Alan Davis alle storie e ai disegni, insieme a storie inedite e contenuti extra.

Finalmente svelata l’origine segreta degli X-Men britannici, tra viaggi dimensionali e futuri alternativi!

Ironia e botte da orbi nella serie culto degli anni Ottanta e Novanta.

Il fato di Fenice, la caduta di Capitan Bretagna e l’arrivo di nuovi membri!

Alien Omnibus: Le Storie Classiche 2

94,00 €

Contiene: Aliens: Rogue (1993) #1/4, Aliens: Labyrinth (1993) #1/4, Aliens: Colonial Marines (1993) #1/10, Aliens: Salvation (1993) #1, Aliens: Music Of The Spears (1994) #1/4, Aliens: Stronghold (1994) #1/4, Dark Horse Comics #3 (I), #4 (IV), #5 (I), #11 (I), #12 (1), #13 (I), #15 (III), #16 (II), 17 (II), 18 (I), #19 (III), Previews (1993) #1/12, Previews (1994) #1, Aliens Magazine (1992) #9/20