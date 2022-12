Tra le uscite Planet Manga del 15 dicembre 2022 segnaliamo l’ultimo volumetto di Berserk con le ultime pagine realizzate da Kentaro Miura prima della sua tragica scomparsa, oltre ai quattro volumi (con cofanetto) de La Professoressa Mente.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 15 dicembre 2022.

Le uscite Planet Manga del 15 dicembre 2022

Boy’s Abyss 4

7,00 €

LA TENTAZIONE DI ABBRACCIARE LA MORTE SI FA SEMPRE PIÙ DOLCE

Stretto tra la morsa di una madre opprimente, la gelosia dell’amica d’infanzia e il rapporto erotico morboso stretto in segreto con un’insegnante, Reiji scopre che il cuore di una donna è un abisso popolato da desideri e ossessioni.

Gantz: E 4

7,00 €

ENTRA NEL VIVO LA VIOLENTA BATTAGLIA DI HANBEE, MASAKICHI E DEGLI ALTRI GIOCATORI SELEZIONATI DA GANTZ

208 pagine di pura azione in cui vedremo gli umani scontrarsi con delle letali statue di ogni forma e dimensione.

Indossate la vostra tuta nera, afferrate la spada e preparatevi allo scontro!

Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me! 3

7,00 €

TOMORI SHIRAYUKI RIUSCIRÀ A PRESERVARE I SUOI SEGRETI?

Yui Aida ha scoperto che Takuma Kurosumi, del quale è innamorata, si è invaghito di un dentista.

Così si mette alla ricerca della rivale e collega.

Intanto nel quartiere si aggirano strani e inquietanti personaggi…

Blue Lock 17

7,00 €

ULTIMO ATTO DELL’ELETTRIZZANTE PARTITA FRA BLUE LOCK E NAZIONALE U-20

Gli attaccanti di Jinpachi Ego si sono esibiti in grandi giocate, incalzati senza tregua dai campioni guidati da Oliver Aiku.

In campo esplode la rivalità tra i fratelli Itoshi ed è caccia al gol decisivo che trasformerà il calcio giapponese.

Demon Slave 6

Manga Heart 52

5,20 €

CHI SONO LE OTTO DIVINITÀ DEL TUONO?

E perché queste misteriose entità hanno interrotto lo scontro tra Kyoka, Tenka e Aoba? Soprattutto, si schiereranno al fianco degli shuki umanoidi o con i membri delle Mabotai?

DI certo, un qualcosa di inquietante è celato nel loro avvento…

Berserk 82

2,70 €

LE ULTIME PAGINE REALIZZATE DIRETTAMENTE DAL MAESTRO MIURA

Caska è tornata in sé, ma ancora non sa gestire le emozioni che Gatsu le scatena.

Il Guerriero Nero cerca di sgombrare la mente nell’unico modo che conosce: brandendo l’immensa spada.

Durante uno dei suoi allenamenti, compare il misterioso Cavaliere del Teschio!

Berserk Collection 41

5,20 €

La Professoressa Mente – Cofanetto

48,00 €

COSA SIGNIFICA ESSERE DONNA IN GIAPPONE?

Akane Torikai affronta un tema scottante in una storia che pone al centro la violenza sessuale e l’abuso.

Un dramma che è un atto coraggioso di denuncia e un invito alle donne a trovare la propria forza.

La Professoressa Mente 1

12,00 €

La vita di Misuzu Hara sembra scorrere tranquilla.

Un lavoro da professoressa, un’amica che sta per sposarsi, una relazione illecita…

Ma tra le righe, inizia a scorgersi il terribile segreto che la donna nasconde dietro una facciata di normalità.

La Professoressa Mente 2

12,00 €

Un segreto, per quanto terribile, non si può nascondere per sempre.

Niizuma, spinto dai sentimenti che prova per Misuzu, cerca di scoprire la verità che la riguarda.

Si fa strada la realtà dell’abuso e della prevaricazione.

La Professoressa Mente 3

12,00 €

Cosa succede nella mente di chi ha subito una violenza sessuale?

Confusa dai sentimenti che prova per Niizuma, Misuzu si chiede se una donna con il suo passato ha il diritto di essere felice.

Misakana, intanto, continua a portare su di sé le cicatrici del rapporto con il fratello.

E una certa persona decide di comprare una donna…

La Professoressa Mente 4

12,00 €

Dare un taglio netto al passato può essere più doloroso di quanto sembri, ma Misuzu trova il coraggio di lottare per uscire dall’incubo a occhi aperti che vive da tempo.

Il dramma scioccante intessuto da Akane Torikai giunge a compimento, in un finale che è un inno alla forza interiore femminile.