Berserk: in arrivo in occidente il volume 41 a fine 2022

Berserk è uno dei manga più amati tra gli appassionati del mondo dei manga. Il manga è inoltre caratterizzato da un momento che ha rattristato il mondo intero, in seguito alla prematura scomparsa di Kentaro Miura.

Dopo la prematura scomparsa di Kentarō Miura, molti temevano che Berserk sarebbe rimasto senza una vera e propria conclusione.

Il lavoro di Miura, cominciato oltre 30 anni fa, è riuscito a conquistare milioni e milioni di appassionati in tutto il mondo. Dopo la sua morte, l’anno scorso, il manga si è fermato con il volume 41.

Fino ad ora quel manga non è arrivato fino a noi restando confinato al mercato nazionale.

Qualcosa però sta cominciando a cambiare in senso positivo per tutti gli appassionati.

Dark Horse, la casa editrice che si occupa di tradurre, adattare e pubblicare il manga in Nord America ha fatto sapere che l’ultimo volume curato da Miura arriverà negli Stati Uniti il 9 novembre.

La sinossi del volume 41 è la seguente:

“Sebbene sia finalmente libera dalla prigione della sua mente, Caska non può fuggire dagli orrori che ha vissuto. Niente può scatenare quei ricordi oscuri più di Gatsu. Il combattente oscuro che ha fronteggiato quegli stessi orrori nella sua inesorabile missione per salvare Caska. Tuttavia, può la ricomparsa di uno strano ragazzo muto essere la chiave per portare pace nell’anima tormentata della ragazza?“

Non è ancora chiaro quando lo stesso volume verrà pubblicato anche in Italia. Questa notizia però fa ben sperare.

Ricordiamo che Berserk è un manga scritto e illustrato da Kentarō Miura.

Le vicende si incentrano su Gatsu, un guerriero maledetto costretto a vagare senza sosta per sopravvivere e trovare vendetta. La storia, inizialmente horror ma via via arricchita di elementi del genere fantasy, esplora gli anfratti più profondi della natura umana. Le tematiche principali sono l’illusorietà del libero arbitrio, l’oscuro e necessario potere della violenza, il destino dell’uomo, l’onnipresenza del male. Tanto l’anime quanto il manga sono noti per la loro cruda violenza.

In Italia è pubblicato dalla Panini Comics: la prima edizione italiana risale all’agosto 1996 ed in seguito sono state edite diverse ristampe che portano il nome di Berserk Collection, Maximum Berserk e Berserk Collection Serie Nera.