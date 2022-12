Berserk: svelato quello che nascondeva il countdown misterioso!

Qualche mese fa tutti i fan di Berserk avevano scoperto un misterioso conto alla rovescia che avrebbe rivelato una novità legata alla serie di Kentaro Miura.

Oggi siamo felici di riportare quello che nascondeva questo conto alla rovescia!

Molti appassionati hanno avanzato diverse teorie, come ad esempio notizie legate all’ adattamento anime.

Si tratta di Berserk: Memorial Edition e non è proprio una nuova serie anime, poiché raccoglie la maggior parte dei suoi filmati dalla trilogia di film, rilasciando anche scene mai viste prima da Studio 4C.

La serie entrava ancora all’Eclissi, il momento oscuro che non solo ha visto la distruzione della Banda del Falco ma ha anche scatenato l’odio tra Guts e Grifis.

Molti fan credevano che questo conto alla rovescia avrebbe visto uno dei momenti più cruciali della serie arrivate sul piccolo schermo.

E quindi mentre diversi appassionati stavano aspettando un annuncio per un nuovo progetto anime, sembra che dovranno aspettare ancora molto dopo questo annuncio.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider shonenleaks. È possibile vedere che il conto alla rovescia nascondeva il rilascio del Blu-Ray DVD della Golden Age memorial edition di Berserk. Questa sarà disponibile a partire dal 29 marzo del prossimo anno.

Inoltre questa includerà tutti i 13 episodi della versione originale non censurata e sia la opening che la ending senza i credits.

Ancora ci saranno alcuni bonus che permetteranno agli appassionati di vedere alcuni footage dell’intervista con Miura.

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

BERSERK Golden Age Memorial Edition

Blu-ray DVD Announcement

Releases 29 March, 2023

Includes all 13 episodes of the "Uncensored Original Ver." & Non-credit OPED. In addition, Bonus footage of interview with Kentaro Miura pic.twitter.com/nEaYp5EDKe

— Shonenleaks (@shonenleaks) December 10, 2022