Tra le uscite Marvel targate Panini del 9 dicembre 2022 prosegue la saga A.X.E. Judgment Day, con i tie-in sulle pagine di Fantastici Quattro e Avengers. Inoltre sono disponibibili gli Omnibus dedicati alla saga Onslaught e alle produzioni Marvel Horror degli anni ‘70, insieme all’ottavo balenottero con le avventure Marvel di Conan.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 9 dicembre 2022. Vi ricordiamo anche gli annunci effettuati in occasione di Lucca Comics & Games.

Le uscite Marvel Panini del 9 dicembre 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Marvel Italia (@panini_marvelit)

Thor 27

Thor 280

3,00 €

Contiene: Thor (2020) #27

Disputa fra teste coronate!

Il sovrano di Asgard, Thor e il Re Nero Venom devono mettere da parte le loro divergenze per salvare la Terra.

Alle matite Salvador “X-Men” Larroca!

Donny Cates torna a scrivere Venom dopo un ciclo memorabile di storie che ha rivoluzionato il personaggio!

Iron Man 25

Iron Man 144

3,00 €

Contiene: Iron Man (2020) #24

A un passo dagli Anelli!

Tony Stark ha speso miliardi per acquistare ogni pericoloso pezzo di tecnologia scovato sul mercato nero.

Mentre con Rhodey mette tutto sottochiave e pianifica le prossime mosse, insieme a Riri Williams deve discutere di cosa fare degli Anelli del Mandarino.

Prosegue l’acclamato ciclo scritto da Christopher Cantwell!

Hulk 10

Hulk e i Difensori 98

3,00 €

Contiene: Hulk (2021) #10

Hulk Planet, seconda parte!

L’Astronave Hulk ha appena scoperto quello che potrebbe essere il paradiso definitivo!

Un pianeta di creature hulkiane riscaldato dal calore di una stella gamma!

Ma Bruce Banner non riesce a scrollarsi di dosso i suoi sospetti su Monolith… per non parlare del “comitato di benvenuto” del pianeta!

Fantastici Quattro 48

Fantastici Quattro 433

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2018) #47

Una storia di A.X.E. – Judgment Day!

Mentre il giudizio universale incombe sulla Terra, Reed Richards è rinchiuso nel suo laboratorio in cerca di risposte!

Il destino dell’umanità è ormai appeso a un filo mentre Oubliette Midas si prepara ad attaccare il Baxter Building!

Ma nel momento di maggiore difficoltà, riecco la Donna Invisibile!

Capitan America 5

Capitan America 153

5,00 €

Contiene: Captain America: Sentinel of Liberty (2022) #3, Captain America: Symbol of Truth (2022) #4

Doppio Cap!

Steve Rogers segue le tracce del Circolo Esterno fino a un laboratorio in cui il creatore del suo scudo ha lasciato un terribile messaggio.

Sam Wilson scopre un complotto che minaccia gli Stati Uniti e il Wakanda, ma la nazione di Pantera Nera non ha intenzione di collaborare.

Due serie che stanno conquistando pubblico e critica!

Avengers 50

Avengers 154

5,00 €

Contiene: Avengers (2018) #60, Avengers Forever (2022) #9

Una storia di A.X.E. – Judgment Day!

Un certo famoso arciere… è tornato!

E quando le cose si fanno dure per l’intero Multiverso…

…è tempo di chiamare in causa i Carol Corps!

Amazing Spider-Man 8

Spider-Man 808

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #7/8

Norman Osborn con un casco da Spider-Man? Per la serie: “Essere o non essere il Tessiragnatele?”.

Una cosa è certa: l’Avvoltoio è tornato e ha un nuovo motivo per odiare a morte il Ragno!

Vogliamo poi dire che qui esordisce la nuova Ragno- uniforme?

Un doppio racconto completo disegnato dal mitico John Romita Jr.!

Marvel Integrale: Thor 6

4,90 €

Contiene: Thor: God of Thunder (2013) #21/24

Thor contro la Roxxon!

Laddove hanno fallito divinità e distruttori di mondi, riuscirà una nefasta multinazionale ad avere la meglio sul Tonante?

Se il suo amministratore delegato è il super criminale Minotauro, ci sono buone possibilità!

Con le sorti ecologiche della Terra in pericolo, basterà il Dio del Tuono?

Conan Omnibus – L’Era Marvel 8

70,00 €

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #195/213, Conan the Barbarian Annual (1973) #12, Official Handbook of the Conan Universe (1986) #1

Un volume imperdibile pieno di inediti, compresa l’enciclopedia ufficiale di Conan!

Una delle più lunghe saghe del Barbaro, per i testi di Christopher “Black Panther” Priest!

Il ritorno del terrificante Divoratore di anime!

Inoltre, Thulsa Doom, Conan the Barbarian #200 e una ricca sezione di extra!

X-Men/ Avengers: Onslaught

Marvel Omnibus

95,00 €

Contiene: Cable (1993) #32/36, Uncanny X-Men (1963) #333/337, X-Force (1991) #55, #57/58, X-Man (1995) #15/19, X-Men (1991) #53/57, X-Men Annual (1996) #1, X-Men Unlimited (1993) #11, Onslaught: X-Men (1996) #1, Onslaught: Marvel Universe (1996) #1, Onslaught: Epilogue (1997) #1, Avengers (1963) #401/402, Fantastic Four (1961) #415/416, Incredible Hulk (1968) #444/445, Wolverine (1988) #104/105, X-Factor (1986) #125/126, Amazing Spider-Man (1963) #415, Green Goblin (1995) #12, Spider-Man (1990) #72, Iron Man (1968) #332, Punisher (1995) #11, Thor (1968) #502, X-Men: The Road to Onslaught (1996) #1, Excalibur (1988) #100

La saga che ha segnato gli anni 90!

Potente come Xavier, malvagio come Magneto: è il temibile Onslaught!

X-Men, Avengers, Fantastici Quattro, Spider-Man, Hulk, il Punitore… tutti dovranno unire le forze contro il malvagio!

L’attesa edizione Omnibus, ricca di extra, prologhi, epiloghi e storie collegate di un evento che ha segnato una svolta per l’Universo Marvel.

Marvel Horror

Marvel Omnibus

104,00 €

Contiene: Strange Tales (1951) #169/174, #176/177, Supernatural Thrillers (1972) #5, #7/15, Astonishing Tales (1970) #21/24, Dead of Night (1973) #11, Marvel Spotlight (1971) #26, Marvel Chillers (1975) #1/2, Marvel Team-Up (1972) #24, Werewolf By Night (1972) #39/41, Marvel Two-In-One (1974) #11, #18, #33, #41, #95, Doctor Strange (1974) #48, Incredible Hulk (1968) #244, Fantastic Four (1961) #222/223, Avengers (1963) #185/187, Material from Zombie (1973) #1/10, Haunt of Horror (1974) #2/5, Monsters Unleashed (1973) #11, Bizarre Adventures (1981) #33, Menace (1952) #5, Moon Knight (1980) #21, Tales of Suspense (1959) #14, #20, Strange Tales (1951) #74, #89

I personaggi più spaventosi della Marvel esaltano il sovrannaturale in questo titanico volume che trabocca orrore da ogni pagina!

Una vera bibbia del brivido confezionata dai più noti autori della Casa delle Idee!

Storie e disegni che hanno segnato un epoca, gli anni 70, entrando di diritto nell’immaginario pop!

Preparatevi a incontrare lo Zombie, la Mummia Vivente, il Golem, Fratello Voodoo, Gabriel e tanti altri!

Iron Man 13

Marvel Masterworks

28,00 €

Contiene: Iron Man (1968) #113/128, Marvel Premiere (1974) #44