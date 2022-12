L’Attacco dei Giganti: Isayama rivela la sua richiesta “difficile” per l’anime

L’anime de l’Attacco dei Giganti tornerà l’anno prossimo con gli ultimi episodi della terza e ultima parte della quarta stagione animata.

Il manga si è ormai concluso da un po’ e Isayama recentemente si è aperto su alcuni dettagli legati al procedimento finale del manga.

LEGGI ANCHE:



Le uscite DC Panini del 9 dicembre 2022

Il mangaka de L’Attacco dei Giganti, durante un evento che si è tenuto a New York, ha sorprendente chiesto scusa pubblicamente a tutti i fan per come ha concluso il manga. Poi ha anche spiegato a chi si è ispirato per la realizzazione di Gabi e Falco.

Dunque possiamo anche affermare che si è trattato di un’occasione per poter riflettere, anche in vista della conclusione dell’anime.

Hajime Isayama ha anche parlato delle sue esperienze da quando il manga è giunto al termine. Inoltre il mangaka ha anche rivelato di aver richiesto qualcosa che sembrava molto difficile per la quale si è sentito davvero male in seguito.

Il tutto viene fuori dopo che gli è stato chiesto se ci fossero alcune modifiche alla storia che vorrebbe fare per l’adattamento dell’anime. Ed effettivamente qualcosa c’è, dato che il mangaka voleva che il team dell’anime migliorasse l’attrezzatura per le manovre 3D.

Il mangaka fa subito riferimento a quando L’Attacco dei Giganti aveva ricevuto un adattamento anime. Nel momento in cui lo studio di animazione giapponese stava per introdurre l’attrezzatura per le manovre verticali, voleva che il design fosse ulteriormente migliorato. Questa era una richiesta che aveva fatto al team dell’anime.

Una richiesta abbastanza comprensibile. Il mangaka desiderava il meglio per il suo lavoro, ma lui stesso ammette che in seguito si sentì male per aver avanzato una tale richiesta.

Il motivo sta dietro al fatto che si era reso conto del fatto che si trattasse di una richiesta molto difficile.

Se c’è una cosa con cui l’anime ha attirato l’attenzione degli spettatori all’inizio, è stata proprio l’attrezzatura di manovra tridimensionale.

Quindi molto semplicemente Isayama credeva di stare pretendendo troppo, ma alla fine il risultato finale è incredibile e soprattutto memorabile per gli appassionati.

L’Attacco dei Giganti rimane uno dei prodotti anime più belli in circolazione e MAPPA ha dimostrato di saperci fare dopo aver continuato il lavoro di Wit Studio.

Fonte – Comicbook