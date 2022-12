Dragon Ball ha una storia incredibile e fin dalla sua uscita ha scosso e rivoluzionato il mondo manga e non, ponendo insieme ad altri capolavori le basi del battle shonen moderno.

Tanti traguardi sono stati tagliati da questo capolavoro, e dopo più di 30 anni ancora cattura generazioni su generazioni, grazie a film, anime, manga e tanto altro.

Recentemente è stato ricordato un altro “compleanno” altamente importante per il manga di Toriyama, e questa volta riguarda Vegeta. Da come potete visionare in calce tramite un post di @VegetafansClub possiamo ammirare e ricordare il tutto. 34 anni infatti, sono passati dalla prima apparizione del Principe dei Saiyan.

Dragon Ball: Vegeta è apparso nel manga ben 34 anni fa

34 years ago, Vegeta appeared for the first time in Dragon Ball in chapter 204 "Farewell, Son Goku".

Since then, the character has gained great popularity in the world and has become one of the biggest icons of anime! 👑

What's your favorite Vegeta moment? ❤️ pic.twitter.com/UBNoACvnHL — Vegeta fans Club (@VegetaFansClub) December 6, 2022

“34 anni fa il personaggio di Vegeta apparve per la prima volta nel manga di Dragon Ball, più precisamente nel capitolo 204 “Addio, Son Goku”.

Da allora, il personaggio ha guadagnato una grande popolarità nel mondo ed è diventato una delle più grandi icone degli anime!

Hai un momento preferito con al centro il Principe dei Saiyan?”

Sicuramente è un traguardo importante da ricordare ai fan, dato che ancora oggi il personaggio si pone davvero come una delle icone più incisive e importanti del medium nipponico riguardante anche gli anime ovviamente, visto che lì il personaggio ha acquisito maggior notorietà anche in Italia.

L’anime di Dragon Ball divenne noto in Italia quando i manga erano ancora di nicchia in terra nostrana, quindi per questo il franchise è importante, visto che ha portato un prodotto nipponico in tutto il mondo e sicuramente la figura di Vegeta ha contribuito alla diffusione.

I momenti alti del personaggio sono veramente molti, anche se uno dei migliori successivamente al combattimento contro Goku è quando piange per la prima volta prima di morire per mano di Freezer, dimostrando di essere umano e sensibile come tutti gli altri.

Poi abbiamo senza ombra di dubbio il sacrificio contro Majin Bu per salvare tutti i suoi cari compresi Trunks e Bulma, la sua famiglia che mai inizialmente avrebbe pensato di amare e proteggere anche a costo della sua vita.

Voi che momenti preferiti avete? Diteci la vostra

