Dragon Ball Super ha iniziato il suo percorso qualche anno fa e la strada per i personaggi è sempre stata complessa. Goku e Vegeta sono sempre stati i migliori guerrieri della storia, come dimostra anche l’arco appena terminato che ha visto parecchie rivelazioni e nuove trasformazioni.

Con la storia comprensiva di Granolah il Sopravvissuto Goku e Vegeta hanno avuto modo di sviluppare e apprendere delle nuove tecniche e trasformazioni, per tenere testa al villain Gas.

Durante una nuova Intervista pubblicata da Shueisha per festeggiare l’imminente uscita del nuovo volume del manga, il disegnatore del manga, ovvero Toyotarō ha discusso dei due personaggi in questione, esprimendo la sua preferenza e la sua opinione generale. In calce quanto dichiarato dal mangaka, che prima di iniziare ha espresso un’opinione complessiva per poi discutere apertamente del suo pensiero specifico:

Dragon Ball Super: Toyotarō dice la sua su Goku e Vegeta

“Come opinione e preferenza generale personale dico Goku. Come artista, visto che comunque capita spesso di disegnare scene e personaggi diversi in diverse situazioni, la mia opinione si trasforma. Nel volume 17 per esempio ho preferito di gran lunga Vegeta, sia dal mio lato da artista, sia da quello personale.

Credo un po come tutti sono impazzito per le nuove digressioni della trasformazione Ultra Ego. Nel volume 19 invece ho preferito Goku, sempre su entrambi i lati. Semplicemente credo di amare l’azione e le novità, e ovviamente come artista è giusto che preferisca quello che mi diverte.”

Credo che come qualsiasi appassionato anche l’attuale disegnatore di Dragon Ball non ha un preferito tra Goku e Vegeta, visto che comunque, spesso uno prevale sull’altro così come accaduto con l’Ultra Ego di Vegeta per esempio, dove quest’ultimo ha avuto più voce in capitolo in alcuni momenti del manga.

È ovviamente interessante scoprire e carpire quello che pensano anche gli autori principali di Dragon Ball, visto che spesso all’interno delle storie c’è parte della loro personalità. Mentre Toriyama predilige il personaggio di Piccolo, Toyotarō preferisce non esporsi, lasciando un pregio sia a Goku che Vegeta, senza sbilanciarsi.

Dragon Ball Super in teoria ha chiuso l’arco di Granolah il Sopravvissuto, anche se qualcosa bolle ancora in pentola.