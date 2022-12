Attack on Titan vedrà la sua fine nel 2023 con l’ultima parte dell’anime, mentre il manga come ben sapete ha concluso la sua storia qualche annetto fa.

Isayama sempre durante la sua apparizione durante l’Anime NYC ha discusso anche di questo, parlando al suo pubblico di quando ha veramente compreso che la storia doveva essere chiusa in maniera definitiva, narradndo curiosità sulla storia.

Come capito nel cuore di ogni autore, così come sta succedendo allo stesso Oda con One Piece, anche Hajime Isayama ha avuto una sorta di vocazione per quanto riguarda il finale di Attack on Titan, come accennato chiuso un paio di anni fa in versione manga.

“Per quanto riguarda il finale beh, avevo pensato fin dall’inizio di chiuderlo in quel modo, devo ammettere. Ovviamente i dettagli di ogni tavola o vignetta sono stati programmati passo dopo passo: non avevo già tutto impostato da come avrete capito”.

Attack on Titan: Isayama spiega alcuni retroscena sul finale del manga

Come ogni grande autore qualche idea sul finale deve essere scritta già da subito, così da orientare tutto l’operato delle prime saghe all’idea finale del racconto, poi ovviamente tutti i dettagli sono discussi con l’editor e ogni capitolo ha del lavoro dietro molto ampio per quanto riguarda l’impostazione generale.

Di certo non parleremo del finale per evitare enormi spoiler, ma come ben sapete il suddetto non è stato apprezzato da tutti, anche se le cose durante il panel con il pubblico all’Anime NYC ha cambiato un po le cose.

Dopo una dichiarazione dello stesso autore sul suo stato emotivo a proposito delle opinioni del pubblico sul finale di Attack on Titan, quest’ultimo ha deciso in un certo senso di “perdonare” il sensei, confermandogli che ha fatto nel complesso comunque un grandissimo lavoro.

Rammentiamo che nel 2023 uscirà quindi l’ultima parte della trasposizione animata della storia, concludendo le drammatiche e sanguinose vicende comprensive di Eren e la sua lotta contro l’umanità.

Voi cosa ne pensate del finale? Tramite Comic Book abbiamo avuto altri indizi e altre dichiarazioni per quanto riguarda il tutto, nella speranza che l’anime riservi anche qualcosa di più a chi già ha letto il manga.

Fonte Comic Book