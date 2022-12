Tra le uscite J-POP Manga del 7 dicembre 2022 troviamo il sesto volume dell’appassionante saga natalizia di Hikaru Nakamura: Black Night Parade. Ritroviamo i nostri protagonisti il rapimento di Miharu da parte dell’ingegnere meccanico Drosselmeyer. Riuscirà il ragazzo a fuggire dalla dimensione “Silent Night”?

Continua anche l’ormai iconica saga di Sugimoto e di Asirpa alla ricerca del tesoro perduto degli Ainu con Golden Kamui 29.

Grande ritorno anche per Tatsu l’Immortale, lo yakuza casalingo più esilarante del mondo, con La via del grembiule – lo yakuza casalingo 9

Continuano anche Kingdom 55, Kemono Jihen 14, Rent a girlfriend 12, Mission: Yozakura Family 9 e Lady Snowblood NE 2

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 7 dicembre, ricordandovi anche l’annuncio di Initial D effettuato a Milano Games Week & Cartoomics 2022.

Le uscite J-POP Manga del 7 dicembre 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Black Night Parade 6

di Hikaru Nakamura

€ 6,90

L’ingegnere meccanico Drosselmeyer, uno dei fondatori della Casa di babbo Natale, è apparso all’ìimrpovviso e ha rapito con la forza Miharu davanti a Knecht. Il ragazzo viene portato nella dimensione “Silent Night” dove si ripete in loop il 24 dicembre di quell’anno, e dove sperimenterà un mondo oltre la sua immaginazione!

Golden Kamui 29

di Satoru Noda

€ 6,90

Nel pieno dell’Era Meiji, l’ex soldato Seiji Sugimoto ha un solo obiettivo: trovare abbastanza oro per mantenere la vedova del suo migliore amico morto in guerra. Una corsa che lo porta nell’estremo nord del Giappone, dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto un’enorme quantità del prezioso metallo giallo… Ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

Kingdom 55

di Yasuhisa Hara

€ 6,90

Xin, in seguito alle ferite riporatte da Wang Ben. è diventato, per ora, generale e attacca con tutte le forze Zhao E Long, la mente dell’esercito di Zhao! Nel frattempo, l’unità di Gan Don e degli altri novellini viene accerchiata dai nemici e a Xianyang, la capitale di Qin, il re Ying Zheng riceve notizie dal fronte…

Kemono Jihen 14

di Sho Aimoto

€ 6,00

Il sommo Tasaburo affronta da solo le kitsune che hanno attaccato il villaggio di Yashima, per proteggere le vite di tutti i tanuki che vi abitano. Terminato l’allenamento con Fukuhime, anche Kabane ritorna a Yashima, dove ad attenderlo trova Kaede e Akagi fusi insieme in una gigantesca volpe fiammeggiante. Per ripagare la gentilezza dei tanuki, che gli hanno affidato i suoi amici, Kabane si unisce a Kon in battaglia…

Rent a Girlfriend 12

di Reiji Miyajima

€ 5,90

Sumi esce con Kazuya con l’intento di fargli un regalo di compleanno; indossa la divisa scolastica e vanno insieme all’acquario, il luogo preferito dal ragazzo… Qui quest’ultimo si accorge che Sumi si è preparata alla perfezione per offrirgli un ottimo servizio. A questa vista, il giovane intravede uno spiraglio di luce nelle sue preoccupazioni su Mizuhara…

La via del grembiule – lo yakuza casalingo 9

di Kousuke Oono

€ 5,90

Un casalingo alleato delle verdure contro una bambina che non vuole farsi ridurre a un vegetale… Tatsu l’Immortale affronta un nemico inedito, che lo porrà in grave pericolo…

Mission:Yozakura Family 9

di Hitsuji Gondaira

€ 5,90

La famiglia Yozakura si infiltra nella base di Tanpopo. Gli alti ufficiali del nemico, i “Nijibana”, sono un gruppo dotato di poteri sovrumani che sfrutta l’abilità di Hazakura e i nostri finiscono in uno scontro acceso! Shinzo contro Kurosawa, Shion e Kengo contro Cha-Cha e Aonuma! Quale sarà il terribile disegno dietro al “Progetto Semina” al quale Kawashita sta lavorando?

Lady Snowblood – Nuova Edizione 2

di Kazuo Koike e Kazuo Kamimura

€ 16,00

La giovane Yuki ha riscosso una terribile eredità. Un gruppo di uomini spietati ha ucciso suo padre e abusato di sua madre, la quale, colpevole di essere riuscita a uccidere uno dei propri aguzzini, ha per giunta terminato i propri giorni all’ergastolo. Yuki è stata partorita proprio in carcere, un inferno che le ha lasciato nell’anima un marchio infuocato che sembra non smettere mai di bruciare: un inestinguibile desiderio di vendetta nei confronti dei bruti che hanno distrutto la sua famiglia. Ora Yuki è un’assassina professionista, killer spietata, donna bellissima, amante pericolosa: è Lady Snowblood, viva incarnazione della più pura e semplice vendetta.

Ristampe