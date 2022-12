Dragon Ball Super: Super Hero: svelato un easter egg nel film

Dragon Ball Super: Super Hero è il secondo lungometraggio della serie Super nonché più recente. Ha fatto il suo debutto nei cinema italiani il 29 settembre e oggi riportiamo che un easter egg è stato notato. Quindi potrebbe esserci tra gli appassionati qualcuno che l’abbia notato.

Chiaramente non è facile dopo averlo guardato una sola volta, ma spesso questi dettagli si notano dopo un rewatch.

Infatti chi l’ha già guardato, vorrà farlo un’altra volta dopo aver letto di cosa tratta questo easter egg.

Cominciamo dicendo che chiaramente è sempre relativo alla serie, ma più precisamente si basa su Dragon Ball Z Kakarot.

Questo curioso aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DBSChronicles. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Never seen anyone talk about it on my timeline, but Magenta had this screenshot of Trunks, Mecha Frieza, and King Cold from DBZ Kakarot 🤣

I noticed this while working on Anime Comics pic.twitter.com/FmmpEW3pF6

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) December 4, 2022