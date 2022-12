Dragon Ball Super: tutto quello che sappiamo sul nuovo arco

Dragon Ball Super nel corso dei mesi ha acceso tra il pubblico tantissime discussioni a proposito della timeline del film “Super Hero”, e di come esso si poteva collegare appunto agli eventi del manga, visto che al momento non era semplice capire il tutto.

Nel corso del tempo, anche grazie alle ultime informazioni concesse dallo stesso franchise abbiamo appreso che il tutto si svolgerà poco prima di Super Hero e il manga si porrà come un prequel del nuovo lungometraggio con protagonista Gohan e Piccolo.

Come ben sapete il nuovo arco narrativo sarà pubblicato su V-JUMP a partire dal 20 dicembre e noi in Europa possiamo seguire il tutto tramite MangaPlus.

Tra le prime informazioni possiamo subito capire che tutte le domande e gli eventi lasciati in sospeso durante l’Arco di Granolah saranno lasciate in sospeso, data la timeline della prossima saga dedicata completamente ad altri personaggi e anche un altro periodo.

Dragon Ball Super, come si intitolerà il prossimo arco?

La saga in questione si chiamerà “Super Hero” e già qui possiamo dedurre di come il tutto si collegherà successivamente agli eventi del film, portando anime e manga appunto sullo stesso piano.

I protagonisti della storia saranno Goten e Trunks e da quanto abbiamo capito saranno i successori di Great Saiyaman, l’eroe appartenente al passato del primogenito di Goku, Gohan, anch’esso al centro delle vicende del nuovo film, visto che come ben sapete ha mostrato anche una nuova forma per il Saiyan. Tutto arriva da CB.

Non sappiamo ancora nulla della trama ma allo stesso tempo abbiamo sia i personaggi, sia la timeline dove il tutto si svolgerà e quindi abbiamo comunque un “riquadro” abbastanza ristretto su cui speculare.

Comunque, allo stesso tempo la data di uscita del prossimo capitolo è imminente, quindi passo dopo passo potremmo vedere come il tutto tra anime e manga sarà collegato.

Probabilmente non ci sarà nessun accenno a Black Freezer probabilmente, visto che al momento è una forma troppo potente anche per Goku e Vegeta e allo stesso tempo la linea temporale in cui si immerge la prossima saga non ha nulla a che fare con il noto villain. Voi cosa vi aspettate?

Fonte Comic Book