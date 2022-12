I manga più venduti del 2022 sono abbastanza scontati, anche se qualche piccola chicca è sempre presente. Come ben sapete l’industria in generale è ampiamente cresciuta a livello economico e sempre più pubblico si sta creando intorno a questo fantastico medium.

Ma quali sono i titoli più venduti di questo 2022? Forse i primi posti vi sorprenderanno, anche se sostanzialmente sono quelli da tutto l’anno. Il nuovo aggiornamento fiscale è stato pubblicato tramite Twitter da Oricon, che come sempre regala al pubblico questo genere di report.

Come sempre i battle shonen hanno dominato le classifiche, affermandosi ancora una volta al grande pubblico come il target più diffuso e apprezzato di sempre, vista anche la nuova ondata di gioventù per quanto riguarda il medium.

Manga più venduti del 2022: ecco quali sono secondo gli ultimi dati

Oricon's Yearly Comic Sales Ranking 2022 – Top 10 pic.twitter.com/iZ3djHF0B7 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) November 29, 2022

Jujutsu Kaisen come volevasi dimostrate si pone in cima alla classifica con più di 12 milioni di copie vendute, mentre a seguirlo troviamo con poca differenza Tokyo Revengers. Due manga rivelazione degli ultimi anni, che in questo 2022 hanno avuto il boost decisivo per scalare le vette dei manga più venduti.

Insieme a questi due titoli anche SpyxFamily ha battuto One Piece, che si posiziona solamente al quarto posto con 10 milioni di copie vendute. Tutto arriva da CB.

Ovviamente essendo serializzato da 25 anni essere al quarto posto di questa lista è veramente un risultato incredibile, visto che quelli che lo precedono sono manga recenti, solamente con qualche anno sulle spalle.

Ricordiamo anche che in queste classifiche sono presenti titoli che pubblicano pochi volumi l’anno, e questo senza ombra di dubbio incide sul totale.

Seguono My Hero Academia, Kingdom, Blue Lock, Chainsaw Man e Kaiju No. 8. In questa top 10 molti hanno ricevuto un vantaggio perché hanno una trasposizione anime, mentre altri non hanno ancora ricevuto un adattamento animato, che come ben sapete porta spesso un’opera a un pubblico maggiore.

Voi cosa ne pensate? Una classifica figlia del tempo sicuramente, che dal 2023 con l’arrivo di nuove serie varierà sicuramente, ma che One Piece sia comunque al suo interno non ci saranno dubbi.

Fonte Comic Book – Twitter