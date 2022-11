Tra le uscite J-POP Manga del 30 novembre 2022 troviamo Fenrir, lo spettacolare racconto di Chuuga Akamatsu e Mioko Oonishi del mito di Gengis Khan, tra ricostruzione storica e adattamento fantasy, proposto in un elegante cofanetto da collezione, contenente i 4 volumi dell’opera. Il 30 novembre sarà inoltre disponibile Tokyo Revengers 21 e il secondo volume del manga investigativo di Akira Amano: Il mistero di Ron Kamonohashi 2.

Per la Osamushi Collection Garon 1, un emozionante racconto morale che conserva ancora oggi tutta la sua potenza.

Continuano anche Dead Tube 18, Komi can’t communicate 24 e Smile down the runway 7.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 30 novembre 2022, ricordandovi anche l’annuncio di Initial D effettuato a Milano Games Week & Cartoomics 2022.

Le uscite J-POP Manga del 30 novembre 2022

Fenrir – Box (vol. 1-4)

di Chuugaku Akamatsu, Mioko Oonishi

€ 30,00

XII Secolo. Nelle spietate e selvagge pianure della Mongolia, il giovane Temujin sta per rassegnarsi al gelido abbraccio della morte, mentre affonda senza scampo nelle acque di un lago. All’improvviso, però, uno spirito prigioniero nelle profondità acquatiche lo conduce alla salvezza e gli rivela uno scorcio del futuro che lo attende: quel ragazzo che solo un attimo prima sembrava così inerme… è destinato a far tremare il mondo intero! Tra ispirazione storica e un pizzico di fantasia, inizia così il racconto dello spettacolare viaggio di colui che diventerà il più leggendario conquistatore dell’Asia, Genghis Khan!

Tokyo Revengers 21

di Ken Wakui

€ 6,50

È arrivato il momento dello scontro tra Takemichi e Kisaki! Questa è l’occasione perfetta per estirpare alla radice l’origine di tutti i mali e il nostro eroe nonn può lasciarsela scappare!

Inizia la battaglia più importante di takemichi, ma stavolta deve uscirne vincitore… costi quel che costi!

Il mistero di Ron Kamonohashi 2

di Akira Amano

€ 6,50

Totomaru Isshiki è un giovane poliziotto della squadra omicidi, pieno di volontà ma ancora inesperto. Quando gli capita tra le mani una serie di casi all’apparenza irrisolvibili, gli viene consigliato di chiedere aiuto a un collega ormai ritiratosi, il brillante ma solitario Ron Kamonohashi. Un tempo considerato l’astro nascente tra gli studenti della prestigiosa Accademia Blue per giovani Detective, Ron venne espulso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente misterioso, di cui all’apparenza non conserva memoria ma solo un tatuaggio. Riuscirà Totomaru a convincere il collega a tornare sulla propria strada, per risolvere insieme i casi più complicati? D’altronde, anche a Ron gioverebbe il supporto di un partner di lavoro: sebbene la sua percentuale di risoluzione dei casi sia del 100%, infatti, quella degli arresti è… dello 0%!

Dead Tube 18

di Mikoto Yamaguchi e Touta Kitakawa

€ 6,00

I membri del nuovo club di cinema si sono riuniti in una sala di proiezione in cui è stata piazzata una bomba. Chi sarà mail il colpevole che risponde al nome di “Happy Evangelist”? Ecco il diciottesimo volume di Dead Tube, il sito in cui ogni crimine è concesso!

Komi can’t communicate 24

di Tomohito Oda

€ 5,90

Komi e Tadano ora stanno insieme. Nessuno dei due era mai stato fidanzato prima, quindi sono più in imbarazzo vche mai. Komi vorrebbe tenere Tadano per mano, ma non ci riesce. Alla fine riuscirà a esprimere questo desiderio a parole? E poi assisteremo agli sforzi dei diplomandi che danno tutto per la cerimonia, alla scelta del vestito che Komi indosserà al primo appuntamento con Tadano e molto altro… La nostra bella eroina ha il cuore ricolmo di sentimenti che vuole esprimere. Lo farà in questo volume?

Smile down the runway 7

di Inoya Kotoba

€ 6,50

La sfilata del festival dell’accademia Geika sta per cominciare! Giorni di tensione esplodono in passerella! Per l’atto finale del festival, Ikuto dovrà competere contro Chiyuki e Kokoro. Ciascuno dei concorrenti ha le proprie ragioni per partecipare: Kokoro vuole che Igarashi, la sua manager, ne riconosca le abilità da stilista; Chiyuki intende dimostrare a coloro che dubitano di lei che hanno torto; Too desidera superare la madre adottivca, che considera la migliore stilista del mondo. Ikuto, invece, vuole battere “una certa persona”… Chi di loro infiammerà l’animo del pubblico?!

Garon 1 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 15,00

Due meteoriti precipitano sulla Terra e in uno di essi viene ritrovato il gigante Garon, un robot di origine aliena con il potere di distruggere l’umanità intera. Nell’altro viene

ritrovato un bambino che negli anni viene cresciuto come un terrestre. All’insaputa di tutti, i due sono stati volontariamente inviati sul nostro pianeta da una razza aliena per testare l’intelligenza e la saggezza degli abitanti della Terra. Riuscirà l’umanità a non porre fine a sé stessa utilizzando le potenti armi di Garon?

RISTAMPE