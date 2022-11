Tra le uscite targate Panini Comics del 24 novembre 2022 troviamo i nuovi volumi di Rick & Morty e di Asterix Collection, oltre ad un nuovo numero di Rat-Man Gigante.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 24 novembre 2022. Vi ricordiamo anche gli annunci effettuati in occasione di Lucca Comics & Games.

Le uscite Panini Comics del 24 novembre 2022

Rat-Man Gigante 105

3,90 €

Gli scienziati di Altrove non hanno lavorato invano e stanno per raccogliere i frutti dei loro sforzi.

L’ultima speranza è riposta in quest’unica soluzione.

Non è il capitolo finale.

Alla Fine manca ancora un po’.

Quindi dovrete tornate per le ultime due parti.

Che meritano. Oh, davvero eh.

Cioè, ce l’ha detto Leo Ortolani.

Leggere per credere.

Asterix e Pitti

Asterix Collection 38

6,90 €

Contiene: Astérix chez les Pictes

Il villaggio gallico innevato si sta lentamente riprendendo da un inverno gelido come non mai, quando Asterix e Obelix fanno una scoperta sorprendente: un giovane congelato in un cubetto di ghiaccio.

Panoramix ne è certo: è un Pitto.

Ma chi sono i Pitti?

Questo popolo guerriero dell’antica Scozia porterà i Nostri alla scoperta di un paese ricco di tradizioni, tra cornamuse, mostri di Loch Ness e… imperdibili Galli in kilt!

Rick and Morty

Per sempre

14,00 €

Contiene: Rick and Morty: Ever After (2020) #1/4

Rick aiuta Morty utilizzando una strana macchina per fargli entrare nel cervello il libro di fiabe Racconti di Avalonia– Storie tristi per bambini cattivi.

Ovviamente qualcosa va storto e Rick e Morty si ritrovano in un mondo che assomiglia a una versione parecchio inquietante delle favole dei fratelli Grimm.

L’avventura ha inizio, e vissero per sempre felici e scontenti!

Star Wars 2

Operazione Starlight

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #7/11

Il Comandante Imperiale Ellian Zahra è stata incaricata dal terrificante Darth Vader di rintracciare quel che rimane della flotta ribelle dalla Battaglia di Hoth… e distruggerla!

Ma Zahra ha un altro obiettivo in mente: eliminare Leia Organa!

Star Wars Epic – Eredità 3

Mostro

41,00 €

Contiene: Star Wars: Legacy (2006) #37/50, Star Wars: Legacy War (2010) #1/6

La conclusione della saga di Cade, l’ultimo discendente degli Skywalker nel futuro di Star Wars! Su Tatooine, Cade dovrà vedersela con il passato della sua famiglia e con la sua eredità prima di tornare sul luogo dove è morto suo padre e prendere una decisione che gli cambierà la vita.

Inoltre, è scontro totale con Darth Krayt!

Harry Potter: I Progetti

75,00 €

Contiene: From the Films of Harry Potter: The Blueprints

Splendidamente realizzato e raccolto in un grande formato deluxe,

Dai film di Harry Potter: I progetti presenta il lavoro degli artisti che hanno gettato le fondamenta degli edifici, dalle case alle singole stanze, e delle ambientazioni di tutti gli otto film della saga.

Un viaggio magico attraverso più di 260 pagine di progetti straordinariamente dettagliati e commenti approfonditi, per scoprire tutti i dietro le quinte sulla creazione delle architetture dei luoghi più amati di Harry Potter.