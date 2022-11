One Piece: arrivano dettagli sul Frutto del Dr.Vegapunk (SPOILER)

One Piece 1067 pone ancora una volta al suo pubblico alcune rivelazioni molto importanti, e anche a questo giro diventa una sorte di “spiegone” sul “Secolo Vuoto”, Vegapunk e tutto quello che riguarda questa situazione, vista la sua rilevanza all’interno della storia.

Successivamente al bellissimo retcon di Oda al riguardo del Dr. più importante della Grand Line, e dopo aver mostrato il volto ufficiale e originale del medesimo, ecco che il nuovo capitolo ci dona molte più informazioni su questo personaggio, a quanto pare possessore di un nuovo Frutto del Diavolo del tutto nuovo al pubblico.

Egghead è un isola importante per la Lore di One Piece e l’autore lo conferma capitolo dopo capitolo più che mai. Il capitolo 1067 mette alla luce alcuni dettagli per quanto riguarda i sei satelliti a cui Vegapunk ha trasferito la sua intelligenza, mostrando ai Mugiwara tutte le sue mosse e i suoi segreti.

Oltre questo il pubblico apprende anche la potenza e l’effetto del Frutto Nomi-Nomi (Cervello – Cervello) ingerito dal personaggio, movente per cui lo scienziato possiede questa testa enorme dove apprende tutta la conoscenza possibile del mondo.

Nel presente notiamo anche la diversificazione della sua testa, visto che nel nuovo capitolo si presenta in maniera diversa rispetto al flashback di Ohara e anche qui abbiamo una spiegazione.

Visto che la sua testa continuava a crescere a dismisura lo scienziato ha trovato un modo per accorciarla in un certo senso, inserendo al suo interno un’antenna capace di governare tutti gli altri Vegapunk esistenti. Davvero geniale, su questo non abbiamo dubbi.

Tramite Comic Book abbiamo descritto la notizia, ricordandovi sempre che potete leggere il tutto regolarmente su MangaPlus, il sito offerto dalla stessa Shueisha per la lettura dei propri manga.

In sostanza questo Frutto Nomi-Nomi ha trasformato Vegapunk nell’uomo cervello, rendendolo ovviamente la persona più intelligente, furba e maniacale di tutta la Grand Line. Plot twist su plot twist da parte di Oda, per un inizio di “saga finale” altamente promettente, specie se consideriamo che si sta grattando solo la superficie.

Voi cosa ne pensate? Avete gradito questi colpi di scena e queste trovate?

Fonte Comic Book