Chainsaw Man: il nuovo episodio mostra la battaglia più violenta di Denji

Chainsaw Man sta proseguendo il suo percorso di successo legato all’adattamento animato prodotto da MAPPA. L’ultimo episodio andato in onda ha visto Denji coinvolto in uno degli scontri più violenti e sanguinosi di sempre.

Denji e gli altri Devil Hunters hanno l’obiettivo di individuare ed eliminare il Diavolo-Pistola. Per trovare una strada da seguire cercano di scovare pezzi di questo Diavolo all’interno di altre creature mostruose. Questa ricerca li condotti in un hotel in cui hanno effettivamente trovato una sorpresa pericolosa.

L’aggiornamento arriva dall’account Twitter dell’insider lluvatar_ e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Impressive action sequence in today's episode of Chainsaw-man.

That section was Storyboard and animated by Keiichiro Watanabe, know for his very unique style and chaotic animation.

The raw aspect fit so well Chainsaw-Man going all out inside the eternity devil. pic.twitter.com/yiuHyTQr8o

— Iluvatar (@IIuvatar_) November 22, 2022