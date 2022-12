Naruto ha saputo conquistare i cuori di tantissimi appassionati a livello nazionale e internazionale. Le emozioni degli archi narrativi sono assolutamente singolari e soprattutto coinvolgenti in un modo indelebile. Le tematiche legate all’amicizia, all’importanza del sacrificio e alla fragilità come anche all’ingiustizia della vita sono molto intense. Queste tematiche sono predominanti principalmente nella seconda parte del manga di Masashi Kishimoto. Infatti Naruto Shippuden è sicuramente più cupo e serio della prima parte. Ma quali son i Ninja coraggiosi in Naruto?

Ma è proprio nella prima parte che tutti i lettori hanno avuto modo di conoscere tutti i personaggi che hanno poi salvato il mondo dei ninja dalla minaccia di Madara Uchiha. Tutti ricordano i personaggi di spessore, come Kakashi, Naruto, Sasuke, Gaara e tanti altri, soprattutto per aver compiuto delle gesta incredibili. Ma ci sono anche molti altri personaggi che meriterebbero di essere valorizzati di più. Si tratta di personaggi che non hanno fatto la differenza come Naruto, per esempio, ma sicuramente hanno dimostrato di essere shinobi di valore e affidabili, oltre che coraggiosi.

Di conseguenza in questa discussione è nostro piacere individuare e approfondire i 5 ninja più coraggiosi in Naruto. In questa lista ci saranno nomi noti principalmente per come hanno scelto di morire, e soprattutto nomi di shinobi spesso lasciati in secondo piano.

I 5 ninja più coraggiosi in Naruto

5) SAKURA HARUNO

Di sicuro è tra i personaggi principali ma viene messa allo stesso tempo in secondo. Questo accade perché fa parte della Squadra 7, composta dai talentuosi Naruto e Sasuke. Tuttavia è innegabile il suo coraggio che ha dimostrato in diverse fasi della serie. Infatti ha saputo dimostrare che il duro lavoro e la sua intelligenza naturale l’hanno aiutata a diventare una delle migliori ninja mediche di tutti i tempi. Sajura ha dato prova del suo coraggioso già dalla prima parte del manga. Durante la seconda fase dell’esame per diventare chunin nella Foresta della Morte, sia Naruto che Sasuke, dopo aver affrontato Orochimaru, rimangono al tappeto. Sakura si prende cura di loro proteggendoli e affronta da sola i tre componenti del villaggio del Suono. Un’altra occasione la vede protagonista contro un furibondo Gaara con Shukaku quasi risvegliato. Nonostante l’inferiorità, Sakura non esita ad armarsi con un kunai e mettersi tra Gaara e i suoi compagni di squadra privi di sensi.

4) KONOHAMARU SARUTOBI

Konohamaru Sarutobi, figlio del terzo Hokage e nipote di Asuma, ammira da subito Naruto per averlo trattato come uno qualunque e non come il nipote del Terzo. Di conseguenza diventa il suo rivale per la corsa al titolo di Hokage. La caratteristica che Konohamaru ha preso da Naruto è sicuramente il coraggio. Infatti durante l’assalto di Pain al villaggio della Foglia, Konohamaru riesce a sconfiggere il Pain del Mondo Naraka fermando il suo assalto. La cosa impressionante è stata la rapidità di pensiero di Konohamaru e l’uso del Rasengan, che aveva imparato da poco. Molti ninja di un certo livello sono caduti durante l’assedio di Pain, come Kakashi. Il fatto che Konohamaru sia riuscito a mettere KO uno dei sei Pain e a resistergli fa di lui un personaggio coraggioso su cui poter fare affidamento.

3) HINATA YUGA

Hyuga fin da subito ha ammirato e provato qualcosa per Naruto. Da sempre timida e riservata, ha dimostrato tutto il suo valore e il suo coraggio in due momenti precisi. Il primo quando cerca di salvare Naruto durante lo scontro contro Pain e il secondo combattendo il Decacoda nella Quarta Grande Guerra Ninja. Quando il Pian del Mondo Deva ha sopraffatto Naruto con il suo ninjutsu, Hinata non ha esitato a intervenire e a combattere per salvare l’uomo di cui era innamorata. Inoltre questo momento denota il suo coraggio non solo per affrontare un ninja nettamente superiore a lei, ma anche perché svela a Naruto i suoi sentimenti. L’altro momento invece è reatvo alla Guerra Mondiale, in cui Hinata non esita a proteggere Naruto da un enorme proiettile di legno del Decacoda. L’inesorabile desiderio di Hinata di proteggere e aiutare Naruto è di certo una testimonianza del suo coraggio.

2) GAI MAITO

La bestia verde della Foglia ha segnato i cuori di tutti gli appassionati di Naruto. Sicuramente la sua personalità sempre positiva spesso oltre il limite dell’immaginazione ha giocato un ruolo determinante. Ma l’evento che dimostra tutto il coraggio di questo talento puro nei taijutsu è stato contro Madara nella Quarta Grande Guerra Ninja. Il suo avversario è sicuramente superiore, in quanto Jinchuriki del Decacoda e in possesso del Rinnegan. Tuttavia Gai non ha esitato a prendere l’iniziativa. Anzi, il suo coraggio sta nell’aver aperto l’ottava porta, ovvero quella della morte, che, alla fine dello scontro, gli avrebbe costato la vita. La potenza di Gai è inaudita, infatti riduce Madara in fin di vita, ma non era abbastanza. Madara però riconosce il sensei di Rock Lee come il più forte utilizzatore di Taijutsu al mondo.

1) JIRAIYA

Non poteva mancare il grande Jiraiya, il ninja leggendario più amato di sempre. Sicuramente era tra i personaggi chiave di Naruto, ma proprio come Gai ha dimostrato un coraggio unico. È grazie a lui se Naruto diventa più forte e impara non solo la tecnica del richiamo, ma anche il Rasengan. L’atto finale di Jiraiya come shinobi si sarebbe rivelato il più coraggioso, avendo individuato il misterioso Pain, ovvero il presunto leader dell’Akatsuki. Nello scontro che ne risultò, Jiraiya sfruttò la sua imperfetta Arte Eremitica contro tutta la forza delle Sei Pain. Questo scontro però gli ha costato la vita. Tuttavia, senza questo atto eroico nessuno avrebbe scoperto il segreto di Pain né come sconfiggerlo. Infatti avrebbe potuto fuggire e mettersi al sicuro ma aveva deciso di lasciare un messaggio a Konoha per aiutare Naruto e gli altri a discernere l’identità di Pain.