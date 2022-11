One Piece: l’Esercito Rivoluzionario di Dragon inizia a muoversi

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e, capitolo dopo capitolo, Eiichiro Oda sta svelando molti misteri rimasti nell’ombra per diversi anni. Infatti ora Rufy e il suo equipaggio si trovano sull’isola di Egg Head e Vegapunk ha finalmente fatto il suo debutto.

Lo scienziato più intelligente del mondo deve fare i conti con Jewelry Bonney, la quale si è recata su Egg Head proprio per saldare i conti con lui. Il motivo è suo padre, Bartholomew Kuma.

In questo articolo seguiranno alcune anticipazioni legate al capitolo più recente di One Piece. Dunque avvisiamo i lettori che non vogliono scoprire anzitempo le novità, prima di proseguire.

Bonney, pirata che fa parte della cosiddetta Peggiore delle Generazioni, si scopre essere la figlia di Kuma. Tutti gli appassionati conoscono questo personaggio in quanto Pacifista utilizzato dal Governo Mondiale per contrastare la pirateria. Tuttavia Vegapunk ha trasformato quasi completamente Kuma in cyborg al servizio degli altri.

Una volta arrivati su Egg Head Jinbe ha svelato ulteriori dettagli sul passato del padre di Bonney. In passato era un Re malvagio del Regno di Sorbet, in seguito diventato pirato dopo che i suoi sudditi lo cacciarono. Da quel momento la sua vita cambia e finì per instaurare un legame con l’Esercito Rivoluzionario. Dunque aveva a che fare con Monkey D. Dragon, il padre di Rufy.

Il capitolo 1067 di One Piece rivela che il loro rapporto è ancora saldo, dato che Kuma si trova proprio con l’Esercito Rivoluzionario. Si trovano al momento nel Regno di Kamabakka e pare che gli altri componenti dell’Armata stiano cercando di riparare il corpo del padre di Bonney.

Tuttavia Kuma non è ancora in quanto d’un tratto comincia a correre e si suppone che sia ancora sotto il controllo della Marina. Quello che è certo è che l’Esercito Rivoluzionario sta per entrare in azione e probabilmente è questo il motivo per cui stanno riparando Kuma.

Inoltre un componente importante dell’esercito di Dragon è Sabo e nessuno sa se sia ancora vivo. La sua ultima comparsa risale al momento in cui il Regno di Lulusia è stato completamente polverizzato. È probabile che la prima mossa dell’Esercito sia ritrovare Sabo.