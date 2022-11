Tra le uscite J-POP Manga del 23 novembre 2022 troviamo il primo volume dell’opera thriller di Toshiya Higashimoto, La nave di Teseo. Un thriller tormentato, avvincente e dallo sviluppo originale, che già vanta un adattamento live action.

Sarà inoltre disponibile l’atteso secondo volume di Il mio Son Goku – Osamushi Collection.

Continuano I am a Hero 8, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 11, Zombie 100 – 11, All about J 2, Lady SnowBlood 1 e Pokémon – La Grande avventura 22 .

Per Edizioni BD sarà disponibile Dada Advenure 1-6, di Alessandro Starace e Leonardo Berghella: l’opera raccolta in un atteso box da collezione, include il primo arco narrativo, riveduto e corretto con nuovi contenuti e un volume inedito!

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 23 novembre 2022, ricordandovi anche gli annunci effettuati a sorpresa durante Lucca Comics & Games.

Le uscite J-POP Manga del 23 novembre 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

La nave di Teseo 1

di Toshiya Higashimoto

€ 7,50

Nella vita di Shin Tamura sembra stare per germogliare finalmente il primo barlume di felicità. 28 anni fa, suo padre è stato responsabile di un avvelenamento di massa che uccise più di 20 bambini di una scuola elementare e, da allora, Shin è cresciuto con addosso lo stigma di essere il figlio di un criminale. Ma ora, la vergogna e il disprezzo che prova verso la sua figura paterna stanno per essere lavati via dal fatto che egli stesso sta per diventare genitore. Una tragedia inaspettata scaraventa però di nuovo Shin nel baratro della disperazione e lo spinge a tornare tra le nebbie dell’Hokkaido, là dove tutto ebbe inizio, per affrontare il suo passato e fare luce, una volta per tutte, sulle colpe della sua famiglia… … da molto più vicino di quanto non avrebbe mai immaginato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

I am a Hero – NUOVA EDIZIONE 8

di Kengo Hanazawa

€ 6,90

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe!

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 11

di Coolkyousinnjya

€ 6,50

Kobayashi risponde alla dichiarazione di Tohru, Kanna gioca con il suo papà, Fafnir scappa di casa, mentre Ilulu e Lucoa mettono in imbarazzo Taketo e Shota. Insomma, anche oggi proseguono le pacifiche interazioni tra draghi e umani! Nel mentre, la numero due della fazione dell’armonia, Teine, ha una notizia inaspettata per il gruppo: l’imminente matrimonio di Elma!

Zombie 100 – 11

di Haro Aso, Kotaro Takata

€ 5,90

Nel mezzo della pandemia zombi, Akira e i suoi amici girano lo Shikoku in un pellegrinaggio di 1300 chilometri, ma proprio quando si sono abituati alla fatica, Bea viene rapita da un gruppo di uomini senza scrupoli! Ha così inizio una missione di salvataggio secondo gli insegnamenti del Buddha. In seguito vengono invitati a unirsi a una crociera di lusso zombi-free nel mare interno di Seto, dove ogni sera si organizzano festini sfrenati… un vero paradiso galleggiante!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Il mio Son Goku 2 – OSAMUSHI COLLECTION

di Osamu Tezuka

€ 12,00

La storia della scimmia dorata Son Goku, nata nel classico della letteratura cinese “Viaggio verso Occidente” e oggi celeberrima grazie a numerosi adattamenti di successo, viene tradotta per la prima volta a fumetti dal più grande mangaka di sempre, Osamu Tezuka, in una delle sue opere più apprezzate degli anni Cinquanta. Son Goku, magica scimmietta nata da una roccia, approfitta delle proprie straordinarie abilità e si comporta come un bimbetto dispettoso ed egoista. Ormai fuori controllo, viene imprigionato per punizione nientemeno che da Buddha; a salvarlo è il monaco Sanzohoshi, che la scimmia decide di accompagnare lungo il suo viaggio in India. Un cammino che per il giovane Goku si rivelerà tanto formativo quanto irto di pericoli!

Lady Snowblood – NUOVA EDIZIONE 1

di Kazuo Koike e Kazuo Kamimura

€ 16,00

La giovane Yuki ha riscosso una terribile eredità. Un gruppo di uomini spietati ha ucciso suo padre e abusato di sua madre, la quale, colpevole di essere riuscita a uccidere uno dei propri aguzzini, ha per giunta terminato i propri giorni all’ergastolo. Yuki è stata partorita proprio in carcere, un inferno che le ha lasciato nell’anima un marchio infuocato che sembra non smettere mai di bruciare: un inestinguibile desiderio di vendetta nei confronti dei bruti che hanno distrutto la sua famiglia. Ora Yuki è un’assassina professionista, killer spietata, donna bellissima, amante pericolosa: è Lady Snowblood, viva incarnazione della più pura e semplice vendetta.

All about J 2

di Asumiko Nakamura

€ 6,90

Sullo sfondo degli Stati Uniti del dopoguerra, J, donna nata nel corpo di uomo, ci racconta in retrospettiva il suo cammino travagliato e doloroso, in questa struggente miniserie inedita. Gli abusi subiti in tenera età, un orrore dal quale J fugge con la mente sognando il mito di Marilyn Monroe. La tragica perdita di entrambi i genitori, che la conduce al prestigioso Collegio Callensburg, rigido istituto cattolico nel quale darà inizio alla sua trasformazione da bruco a farfalla. I rapporti con le tante persone che hanno costellato il suo cammino, a partire da Paul, compagno di scuola che maschera con un’apparente severità i sentimenti profondi che prova per J

Pokémon: La Grande Avventura 22

di Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto

€ 9,90

È l’inizio di una nuova avventura! Nero è un ragazzo che desidera con tutto sé stesso vincere la lega Pokémon, mentre Bianca sogna di raggiungere il successo con i suoi pokémon nel mondo dello spettacolo. Con forza e determinazione, i due giovani iniziano un viaggio che li condurrà per tutta la regione di Unima, ma ben presto sul loro cammino calerà l’ombra di una nuova, misteriosa minaccia… Che piega prenderà il loro destino?

Le uscite Edizioni BD del 23 novembre 2022

Dada Adventure BOX VOL. 1-6

di Alessandro Starace, Leonardo Berghella

€ 45,00

Come un tenero e paffuto angioletto, la piccola Dada è caduta dal cielo, senza alcuna memoria del proprio passato. A guidarla, un unico, grande desiderio: esplorare il mondo in ogni dove, procedendo all’avventura e sempre con il sorriso sulle labbra. Chi è davvero questa buffa bambina e chi è alla sua ricerca? Ma soprattutto, da dove provengono gli straordinari poteri di cui è dotata, grazie ai quali può riprodurre le abilità dei propri avversari e che rendono la piccola una rivale imbattibile per chiunque? Segui Dada nel suo irresistibile viaggio, che, una battaglia dopo l’altra, la condurrà forse a diventare… una vera e propria dea!

Ristampe