Le uscite manga Flashbook Edizioni di novembre 2022 sono state confermate dall’editore attraverso la pagina Facebook ufficiale. Oltre ai volumi unici Scarlet Secret e You Are My S☼n, prosegue la proposta su base bimestrale delle opere di Yuu Minaduki, con il primo dei due volumi di Love Nest.

Le uscite manga Flashbook Edizioni di novembre 2022

SCARLET SECRET

(Hime Muko)

di Tomo Serizawa

Volume unico

6,90 €

Shiki e Yamato sono due amici d’infanzia che vivono in un villaggio nelle terre dello Yamatai. Yamato ha sempre protetto l’amico dai dispetti degli altri bambini per via del colore cremisi dei suoi occhi e ha una personalità solare che fa tanto battere il cuore a Shiki. Quando Yamato gli dichiara la natura del suo profondo affetto, i due vengono bruscamente separati e Shiki viene scelto dalla regina Himiko come sacrificio umano agli Dei. Trascorrono dieci anni, Yamato non ha mai dimenticato l’amico e non ha mai creduto nella sua morte. Un giorno incontra un uomo identico a Shiki…

Ispirandosi alla regina-sacerdotessa Himiko, tra storia, letteratura e fantasia, Tomo Serizawa ci propone un racconto antico, suggestivo e ricco di fascino. Conquistati sempre più dallo stile della sensei, non vediamo l’ora di farci ammaliare dalle incredibili tavole di “Scarlet Secret”, dall’ipnotico tatuaggio tribale di Yamato e dalla conturbante sensualità di Shiki. E voi?

LOVE NEST 01

di Yuu Minaduki

Serie di 2 volumi

6,90 €

Masato Hozumi, che si autodefinisce un “rovina coppie”, stanco dei rumori molesti provocati dai bambini dei vicini, decide di cambiare casa. L’amico Naru, proprietario di un gay bar, gli offre l’allettante possibilità di usufruire provvisoriamente di un lussuoso appartamento. Hozumi accetta subito, ma lo attende una sorpresa. Quando armato di entusiasmo e bagagli si reca al nuovo appartamento, scopre che vi risiede già un’altra persona: l’architetto divorziato e gran fumatore, Asahi. Riuscirà Hozumi a sopportare la presenza di un coinquilino così tanto diverso sia per carattere che per abitudini. Una cosa è certa: è antipatia a prima vista.

Spin off di “Change World”, in “Love Nest” il cast si amplia puntando i riflettori su un’altra affascinante coppia. Divisa in due saghe “Love Nest” e “Love Nest 2nd”, per un totale di 4 volumi, la storia è riuscita a conquistare subito il cuore di tantissimi lettori. Riuscirà a catturare anche i vostri?

YOU’RE MY S☼N

di Akaneda Yuki

Volume unico

6,90 €

Yousuke è un giovane uomo la cui vita non è mai stata generosa con lui. Natsuki è una ragazza che si ritrova a fare da madre a Kenji, figlio della defunta sorella. Due persone destinate a incontrarsi, legate da un invisibile filo rosso. Proprio quando Yosuke sembra aver afferrato la felicità tra le mani, un evento lo lascerà solo con Kenji. Una storia di vita crudele ma allo stesso tempo intensa e calda.

Akaneda Yuki, già nota in Italia per un avvincente e realistico manga incentrato sulla disabilità uditiva, riesce a tessere una storia come fosse un vero puzzle; lentamente, pezzo dopo pezzo, ogni cosa inizia a prendere forma davanti ai nostri occhi, dando senso a tutto ciò che sembrava incomprensibile. Un racconto che strazia per la crudeltà della vita ma che gonfia il cuore per la profondità dei sentimenti.

Dalla stessa mano di “Hidamari ga Kikoeru”, un toccante josei targato Shodensha.