Gli annunci manga Flashbook Edizioni di Lucca Comics 2021 sono stati comunicati attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’editore.

A seguire gli annunci manga Flashbook Edizioni di Lucca Comics 2021, qui le novità precedentemente annunciate.

Gli annunci manga Flashbook Edizioni di Lucca Comics 2021

A partire da Febbraio 2022 arriveranno in Italia i seguenti manga di Yuu Minaduki:

SAYONARA GAME

Volume unico

Ikuo Arimura, ex capitano della sua squadra di baseball ai tempi del liceo, è alla ricerca di un tutore privato per la sorella Nana e casualmente gli viene presentata una vecchia conoscenza: Yosuke Ito. Arimura ricorda poco dell’ex compagno di club, ma per Ito è diverso dal momento che provava e tuttora prova dei forti sentimenti per lui. Arimura resterà molto sorpreso nello scoprirli, ma il rapporto tra i due vedrà come primo ostacolo proprio quello della giovane Nana che si è presa una bella cotta per l’affascinante e gentile professore.

CHANGE WORLD

Serie di 2 volumi

È trascorso un anno da quando Arimura e Ito hanno cominciato a uscire insieme, i due sono felici, nonostante il lavoro conceda loro poco tempo. Le cose però si complicano quando una conoscenza in comune, Masato Hozumi, dopo aver intuito il tipo di rapporto che lega i due, inizia a ficcare il naso nei loro affari con la chiara intenzione di farli separare. Hozumi è un ex compagno di università di Arimura e allo stesso tempo collega di lavoro di Ito. Cosa lo spinge a comportarsi così, ma soprattutto riuscirà la nostra coppia a non scoppiare sotto la sua pressione?

Dopo “Sayonara Game”, ritroviamo i due protagonisti in questo appassionante e intricato sequel.

LOVE NEST

Serie di 2 volumi

Masato Hozumi, che si autodefinisce un “rovina coppie”, stanco dei rumori molesti provocati dai bambini dei vicini, decide di cambiare casa. L’amico Naru, proprietario di un gay bar, gli offre l’allettante possibilità di usufruire provvisoriamente di un lussuoso appartamento. Hozumi accetta subito, ma lo attende una sorpresa. Quando armato di entusiasmo e bagagli si reca al nuovo appartamento, scopre che vi risiede già un’altra persona: l’architetto divorziato e gran fumatore, Asahi. Riuscirà Hozumi a sopportare la presenza di un coinquilino così tanto diverso sia per carattere che per abitudini. Una cosa è certa: è antipatia a prima vista.

Spin off di “Change World”, in “Love Nest” il cast si amplia puntando i riflettori su un’altra affascinante coppia. Divisa in due saghe “Love Nest” e “Love Nest 2nd”, per un totale di 4 volumi, la storia è riuscita a conquistare subito il cuore di tantissimi lettori. Riuscirà a catturare anche i vostri?

LOVE NEST 2nd

Serie di 2 volumi

Asahi e Masato hanno lasciato l’appartamento di Naru per andare a convivere in uno di proprietà dell’architetto. La loro relazione è più che consolidata, ma Hasahi ha il brutto vizio di caricarsi tutti i problemi sulle sue spalle mentre Masato sembra faccia il possibile per tenere nascosta la loro relazione. Un sequel che porterà in superficie i difetti e le debolezze dei due protagonisti, alle prese con familiari e situazioni psicologiche difficili.