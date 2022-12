Nei manga Shonen le vicende ruotano sempre attorno a diversi personaggi e nonostante il protagonista principale abbia maggiore spazio, non significa che sia più interessante rispetto al resto. Di fatti a rendere importante quello che accade intorno al protagonista sono proprio tutti gli altri personaggi, a maggior ragione i villain. Infatti questi personaggi che contrastano il protagonista, spesso perché sostengono due ideologie opposte, dettano il procedimento di sviluppo e di crescita. Ma quali sono i più spietati villain nei manga?

Nei classici manga shonen di combattimento, quando il nemico è superiore al protagonista, quest’ultimo si impegna per superarlo, coinvolgendo i lettori in uno sviluppo sempre emozionante. Spesso è autore di azioni drammatiche e irreversibili per le quali prova piacere. Sono quei nemici che vivono solo per vedere il dolore negli occhi degli altri. Non esiste una “giustificazione” per spiegare le loro azioni distruttive, come ad esempio portare a termine la propria vendetta. Si tratta dei villain dei manga Shonen e Seinen più spietati di sempre.

Infatti in questa discussione cercheremo di individuare e analizzare i 7 villain più spietati nei manga Shonen e Seinen. Per rendere il contenuto più fruibile a tutti i lettori, cercheremo di riportare anche villain molto conosciuti.

I 7 villain più spietati nei manga Shonen e Seinen

Padre – Fullmetal Alchemist Il Maggiore – Hellsing Grifis – Berserk Kid Bu – Dragon Ball Z Dio Brando – Le Bizzarre Avventure di JoJo Johan Liebert – Monster Mahito – Jujutsu Kaisen

I 7 villain più spietati nei manga Shonen e Seinen

7) MAHITO

In questa lista non poteva mancare Mahito, uno spirito maledetto di grado speciale che è stato generato dall’odio reciproco degli umani. Mahito è dotato di una forza e un potere soprannaturali. Ha la capacità di manipolare le anime e l’energia maledetta, rigenerare le sue parti del corpo staccate e persino eseguire la metamorfosi. Causa molti danni nel mondo umano per i suoi stessi esperimenti e convinzioni, come uccidere persone innocenti senza esitazione per manipolare le loro anime. Vuole quindi trasformare Itadori Yuji nel vaso di Sukuna, per sottomettersi e fare un voto di legame con Sukuna.

I 7 villain più spietati nei manga Shonen e Seinen

6) JOHAN LIEBERT

Un altro personaggio immancabile in questa lista è Johan Liebert del manga Monster. Si tratta di un serial killer che ha ucciso la sua famiglia adottiva, i colleghi del chirurgo che gli ha salvato la vita, è persino riuscito a convincere tutti gli studenti e gli istruttori di un programma segreto di addestramento militare tedesco a uccidersi a vicenda. Liebert era una sorta di leader per i serial killer europei, che eseguiva i suoi ordini anche se occasionalmente li uccideva. La sua pura malvagità e natura omicida ha addirittura spinto un partito neonazista a diventare il nuovo Adolf Hitler. La sua reazione a questa proposta è stata massacrare la maggior parte di questi in modo che lo lasciassero in pace.

I 7 villain più spietati nei manga Shonen e Seinen

5) DIO BRANDO

Consumato dalla sua stessa arroganza, Dio ha portato sofferenze ovunque. Si tratta di un villain con poca coscienza, grande astuzia, e un’insaziabile fame di potere. Ad esempio, ha cancellato il maniero di Joestar, ucciso suo padre adottivo e ha preso il corpo di suo fratello per usarlo come un burattino. Le prime atrocità di Dio impallidiscono rispetto a quelle successive. Insieme a Pucci, ha progettato di riscrivere la realtà stessa e di rendere il suo Stand assolutamente inarrestabile. Considerando che Jotaro e gli altri lo hanno sconfitto prima che potesse proseguire, è una fortuna che Dio non abbia mai realizzato nessuna delle sue grandiose ambizioni.

4) KID BU

Si tratta del male in persona, nonché l’ultimo villain apparso in Dragon Ball Z. Kid Bu proviene dalla forma buona di Majin Bu, ossia il mostro rosa imprevedibile quasi divertente dal quale si è divisa la parte malvagia. Quest’ultima si è evoluta in due stadi: Super Bu e poi Kid Bu. Kid Bu di statura è molto piccolo, ma guai a sottovalutarlo. Infatti questa è la sua forma originale, quella priva di moderazione e sanità mentale. Non parla, non pensa e non ha nessun minimo scrupolo, vuole solo distruggere tutto ed è assolutamente forte. Goku e tutti gli altri Guerrieri Z hanno avuto difficoltà a sconfiggerlo a causa delle sue capacità di assorbimento, rigenerazione costante e corpo apparentemente indistruttibile. Quello che rende Majin Bu spietato e terrificante è la sua totale assenza di personalità. Majin Bu non ha alcun rimorso o compassione e sembra incapace di comprendere l’empatia. Ama la distruzione e trova divertimento ogni volta che distrugge mondi.

3) GRIFIS

Grifis è il leader e fondatore della banda di mercenari nota come Squadra dei Falchi. Parte di ciò che lo rende così crudele è che non ha solo attaccato vittime ignare, ma ha tradito i suoi compagni. La Squadra dei Falchi era un gruppo di mercenari che consideravano Grifis un importante amico e alleato, e infatti una volta lo salvò dalla prigionia nonostante il grande rischio che correvano nel farlo. La brama di potere di Grifis era così consumante che quando ebbe l’opportunità di diventare un dio chiamato Femto, sacrificò volontariamente la vita di quasi tutti i suoi ex amici. Grifis desidera disperatamente creare e governare il proprio regno, probabilmente come reazione a un’infanzia segnata dall’estrema povertà.

2) IL MAGGIORE

Maggiore è il comandante dell’organizzazione Millennium nonché il principale antagonista di Hellsing. Venne scelto durante la Seconda Guerra Mondiale, da Adolf Hitler per dirigere un progetto top-secret volto alla creazione di un processo di vampirizzazione artificiale. Questo personaggio è determinato a garantire l’attuazione dell’Ordine 666 del Fuhrer, che di per sé è un piano per indurre artificialmente il vampirismo nella popolazione di massa. Ciò che rende il Maggiore particolarmente raccapricciante è il suo ridicolo amore per la guerra, che non si ferma davanti a nulla per fare in modo che la violenza si propaghi per tutta la serie.

1) PADRE

Padre è stato il creatore dell’omuncolo. Dopo aver sacrificato un intero paese per aumentare la sua forza, ha quasi sfidato Dio e conquistato i cieli stessi in una delle scene più orribili della storia dei manga. Fortunatamente, Edward Elric e i suoi alleati sono riusciti a indebolire Padre abbastanza da riportarlo sulla Terra mentre si stava ancora trasformando. Se avessero fallito, avrebbe regnato su tutta l’umanità e probabilmente anche oltre. L’intima comprensione dell’universo stesso da parte di Padre lo rende una minaccia di gran lunga superiore alle capacità degli altri antagonisti.